Fusion shoppers - nowy typ konsumentów wyzwaniem dla handlu

Eksperci DS Smith twierdzą, że doszło do narodzin nowego rodzaju konsumenta tzw. fusion shopper. Tego typu osoba dzieli swój czas na zakupy w sklepach stacjonarnych, internetowych i click&collect, stawiając detalistów przed ogromną presją nadążenia za nowymi nawykami zakupowymi.

Nowe dane DS Smith wskazują narodziny nowego typu konsumenta tzw. fushion shopper, czyli osoby łączącej zakupy w kilku kanałach: zarówno w sklepie stacjonarnym, internetowym i metodą click&collect.

Badanie pokazuje też, że nadal ponad połowa Polaków (52%) woli bardziej kupować w sklepach stacjonarnych niż przez internet czy click&collect. Dla połowy respondentów click&collect jest najmniej lubianym sposobem robienia zakupów.

Detaliści i marki są pod olbrzymią presją szybkiego dostosowania się do zmian nawyków zakupowych

Polacy przeciętnie 6 razy w ciągu miesiąca robią zakupy w sklepach stacjonarnych, ok. 4 razy online i 3 razy za pomocą metody click&collect. Warto też zauważyć, że w Polsce bardzo rozwinął się system odbioru przesyłek w paczkomacie. Jak wynika z innych badań, 89% kupujących wybiera tę metodę dostawy. W związku z czym rośnie też liczba paczkomatów: w 2021 r. zwiększyła się w Polsce o 46%.

Polscy konsumenci zmieniają swoje nawyki, jednak eksperci zwracają uwagę, że doświadczenia zakupowe klientów cały czas są dalekie od perfekcji. Z tego względu mniej niż co trzeci Polak (32%) twierdzi, że jego preferowaną metodą są zakupy online, a dla połowy click&collect jest najmniej lubianym sposobem robienia zakupów.

– Dzisiejsza generacja konsumentów, których nazwaliśmy fusion shoppers, nie wybiera jednego sposobu robienia zakupów, ale łączy je. Jednak kupujący często nie otrzymują spójnych doświadczeń. Stanowi to realne ryzyko dla marek i detalistów, jeśli nie są w stanie utrzymać jednolitych standardów off-line i on-line, ponieważ konsumenci mogą być rozczarowani zakupami. Marki muszą teraz znaleźć sposób na płynne połączenie swojej oferty, tak aby konsumenci byli zadowoleni z zakupów niezależnie od tego, w jaki sposób ich dokonują – mówi Marta Jędrzejczak, Marketing Manager w DS Smith Packaging Polska.

Polacy nadal wolą robić zakupy w sklepach stacjonarnych, ale pandemia zmniejszyła naszą cierpliwość

Z badań DS Smith wynika, że: 58% Polaków nie lubi przebywać w zatłoczonych sklepach, 42% nie lubi stać w długich kolejkach, prawie jedna trzecia respondentów (29%) nie jest skłonna czekać w kolejce dłużej niż 10 minut, ale dla 55% osób zakupy online są mniej stresujące niż zakupy w sklepie.

Badanie również ujawniło najważniejsze wady click&collect. Konsumenci zaliczają do nich głównie kłopotliwą podróż do sklepu w celu odebrania towaru (26%), konieczność oczekiwania na odbiór produktu (23%) oraz wątpliwości co do jakości kupowanych artykułów (31%).

W przypadku zakupów przez internet klientów szczególnie frustrują złe opakowania, które często powodują, że produkt dociera uszkodzony (18%), konieczność płacenia za przesyłkę (28%), brak możliwości dotknięcia przedmiotu przed zakupem (41%) oraz brak pewności co do jakości produktu (44%).