Futurolog: Na statku wybuchł pożar. Nie czas na sprawdzanie pogody w porcie docelowym

Kacper Nosarzewski, futurolog, partner w firmie foresightowej 4CF porównuje obecną sytuację firm do awarii do statku, w którego maszynowni wybuchł pożar, ale pasażerowie mają się dobrze. - Nie czas na sprawdzanie pogody w porcie docelowym - wskazuje Nosarzewski przestrzegając, przed zakładaniem jakie zachowania konsumenckie będą miały miejsce, gdy sytuacja kryzysu społecznej izolacji dobiegnie końca. Dyscyplina, nadzieja i umiejętność adaptacji to kluczowe czynniki, którymi obecnie należy się kierować - uważa ekspert.

W ramach wsparcia właścicieli firm i managerów informacją, prezentujemy stanowiska ekspertów w ramach nowej inicjatywy Europejskiego Kongresu Gospodarczego - EEC Defence - razem bronimy gospodarki.

Ekspert jest przekonany, że bez względu na to ile ten kryzys będzie miał wcieleń branża spożywcza będzie sobie radziła tak samo dzielnie jak obecnie. Może się jednak zdarzyć, że w przypadku przedłużającego się zastopowania procesów gospodarczych, ilość wyzwań stanie się nie do udźwignięcia.

Przewagą polskich firm jest fakt, że potrafią produkować tanio i na dużą skalę, zachowując jakość. Adaptacja może nastąpić więc szybko. Producenci, którzy podjęli zobowiązania inwestycyjne, by produkować produkty bardziej innowacyjne, zaspakajające potrzeby bardziej wymagających konsumentów, mogą mieć problemy.

Ekspert zaleca działanie w ramach dobrze rozumianego oportunizmu bez wyznaczania sobie sprecyzowanych celów: zbierania danych rynkowych, aktualizowania ich, dobrej komunikacji z partnerami w łańcuchu dostaw, kwestionowania założeń dotychczasowych.

Obecnie występują trendy chwili, które są bardziej realne niż marketingowe, tak jak do tej pory.

Nie straciły na znaczeniu zagadnienia klimatyczne, takie jak susza czy bioróżnorodność ale na to nakładają się wyzwania sytuacji awaryjnej, którą mamy obecnie.

Przestrzegałbym przed słuchaniem hipotez, co wydarzy się po kryzysie i przywiązywaniem się do nich. Na razie nie ma podstaw do wyrokowania.

Mam nadzieje, że po kryzysie pewne pozytywne zjawiska. takie jak poczucie solidarności i odpowiedzialności za dostawców pozostaną z nami - liczy Kacper Nosarzewski.