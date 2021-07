Gaboriaud: Młodzi ludzie decydują się na ograniczanie spożycia mięsa

Mięso bywa tańsze od warzyw, więc ciężko namówić ludzi do zmiany nawyków żywieniowych i tego, żeby zamiast mięsa wybierali warzywa. Ale mimo tego myślę, że ludzie będą odchodzić dalej od mięsa na rzecz warzyw – powiedział w rozmowie z Horecatrends.pl David Gaboriaud.

Polacy coraz częściej rezygnują z jedzenia mięsa i stawiają na dania roślinne. Jak oceniasz ten trend?

David Gaboriaud: Rzeczywiście trendem jest odchodzenie od jedzenia mięsa na co dzień i ograniczenie konsumpcji na rzecz znalezienia lepszej jakości mięsa lub zostawienia na przykład wyłącznie na weekend. Mamy lato, sezon grillowy, a Polacy uwielbiają grillować karkówki czy kiełbaski. Natomiast widać po różnych badaniach, że zwłaszcza młodzi ludzie decydują się na ograniczanie mięsa lub przejście na wegetarianizm lub weganizm.

Przeczytaj także: Aldi poszerza ofertę produktów vege

Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że coraz więcej restauracji, zwłaszcza w dużych polskich miastach, ale i mniejszych, wprowadza do swojego menu propozycje wegetariańskie i wegańskie. Także w sklepach wielkoformatowych, średnich i convenience jest coraz większa oferta dań gotowych dla wegan i wegetarian. Widzę, że jest trend odchodzenia od mięsa, ale pamiętajmy, że żyjemy w kraju, który ma prawie 40 milionów obywateli i ciężko, żeby wszyscy nagle zmienili swoje nawyki, a Polak średnio konsumuje do 60 kg mięsa rocznie, co jest dużo więcej niż wskazują wskaźniki WHO.

Całość na horecatrends.pl