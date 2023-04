Gadżety do grillowania nagrodami w nowej akcji Carrefoura

Akcja promocyjna Carrefour to ukłon w stronę miłośników wysmażania przekąsek nad rozżarzonym węglem. Wystarczy posiadać aplikację Mój Carrefour i zrobić zakupy za minimum 100 złotych, by otrzymać jedną wirtualną naklejkę. 5 takich naklejek można zamienić na bon uprawniający do odbioru jednego ze 100 tysięcy wysokiej jakości grillowych akcesoriów. Są wśród nich komplety narzędzi do grilla, przyrządy do czyszczenia, zestawy bambusowych desek czy misek z przykrywkami, noże szefa kuchni, ruszty do grillowania i torby termiczne.

Naklejki w aplikacji Mój Carrefour można zbierać od 24 kwietnia do końca maja. W akcji wezmą udział zakupy za minimum 100 zł (po uwzględnieniu ewentualnych rabatów). Do jednego paragonu można otrzymać maksymalnie dwie naklejki. Po uzbieraniu 5 naklejek, należy aktywować w aplikacji specjalny kupon i odebrać w sklepie wybrany gadżet za 1 zł, aż do 15 czerwca br.

Szczegóły promocji są dostępne we wszystkich Punktach Obsługi Klienta oraz na specjalnej stronie internetowej, pod adresem: www.carrefour.pl/lp-grill.