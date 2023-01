Gadżety WOŚP w Lidlu 40 proc. taniej. Sieć chce, żeby każdy mógł wziąć udział w akcji

To 14. raz, gdy Lidl Polska gra w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczne hasło zbiórki to „Żyj zdrowo w zdrowym świecie”, a w sieci licytować można aukcje, z których pełen zysk zostanie przeznaczony na cele 31. Finału WOŚP, czyli walkę z sepsą. Wygrać można dzień na planie Kuchni Lidla, koszulkę z autografami popularnych gamerów czy kolację przygotowaną przez Karola Okrasę w restauracji „Platter by Karol Okrasa”. Aby każdy mógł przyłączyć się do zbiórki, w ostatnie dni Lidl Polska obniża ceny gadżetów z serduszkiem. Klienci kupią je do 40% taniej.