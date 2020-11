Galeria Dekada Nysa ruszy w grudniu, Carrefour operatorem spożywczym

Dekada Nysa, fot. mat. pras.

Spółka Dekada kończy budowę największego obiektu handlowego w swoim dotychczasowym portfolio. Galeria Dekada Nysa rozpocznie działalność 1 grudnia tego roku.

Od początku grudnia klienci z Nysy i okolic będą mogli korzystać z oferty nowej galerii handlowej, w której na blisko 20 tys. mkw. GLA przygotowano przestrzeń dla ponad 70 lokali handlowo-usługowych i gastronomicznych.

Projekt przyciągnął do miasta takie marki, jak: Carrefour, Reserved, Home&You, Douglas, Rossmann, RTV Euro AGD, Sizeer, Vistula/Wólczanka, Vision Express, 50 Style, Dealz, Cropp, House, Sinsay, Pepco, KiK, Martes Sport, 4F, Smyk, Diverse, Quiosque, Empik, Apart, Yes, W. Kruk, Pepco, Ryłko, Grycan. Z powodu pandemii opóźni się otwarcie 4-salowego kina i restauracji – planowane obecnie na wiosnę przyszłego roku. Za komercjalizację obiektu odpowiada firma BOIG.

Dekada jest inwestorem i deweloperem nieruchomości komercyjnych.W portfolio Dekady znajduje się jedenaście obiektów, które pod wspólną nazwą Dekada działają w Brodnicy, Ciechanowie, Grójcu, Krakowie, Malborku, Myślenicach, Nowym Targu, Olsztynie, Sieradzu, Skierniewicach i Żyrardowie. Realizowane są także dwie inwestycje we współpracy z PKP, centra handlowo-komunikacyjne w Koninie i Mińsku Mazowieckim.