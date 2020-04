Galeria handlowe otworzą się 18 maja?

18 maja otwarte mają być galerie handlowe – wynika z informacji Rzeczpospolitej potwierdzonych w kilku źródłach.

Informatorzy twierdzą, że pracownicy co najmniej kilku galerii handlowych dostali informację, że tego dnia mają się stawić w pracy. Tak jest m.in. w galerii na warszawskiej Woli, na wrocławskich Bielanach oraz w gdańskim Madison.

Co więcej, na biurko wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz trafić miało pismo z postulatami handlowców, by otwarcie galerii jeszcze bardziej przyspieszyć. – Wicepremier zapatruje się na to pozytywnie – twierdzą informatorzy.