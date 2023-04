Galeria Jurajska z unikalnym lunaparkiem

To miejsce dla odważnych oraz żądnych wrażeń i dobrej zabawy. „Luna-Park Kamenický” odwiedza Częstochowę. Liczące 10 atrakcji wesołe miasteczko właśnie rozłożyło się przy Galerii Jurajskiej i już od 29 kwietnia czeka na mieszkańców regionu. Jeśli pogoda będzie sprzyjać, wesołe miasteczko w mieście gościć będzie do końca maja – zapowiadają jego przedstawiciele.

Znaleźć można w nim m.in. wysokie aż na 32 metry młyńskie koło, z którego roztacza się widok na panoramę całej Częstochowy. To dziś jedyny tak duży w Polsce obwoźny diabelski młyn. A to nie jedyna spektakularna atrakcja, która będzie tu bawić.

Przed Jurajską stanął lunapark. Przyjechał z Czech, fot. mat. prasowe

W Luna Parku pojawił się też Sky Flyer, czyli karuzela łańcuchowa mogąca pomieścić 20 osób, która unosi się na wysokość aż 30 metrów. Wrażenie robi również Street Fighter Revolution - wahadło, które z dużą przędnością obraca się 360 stopni, gwarantując emocje i silne przeciążenia.

Rollercoaster przed Galerią Jurajską

Ponadto można tu znaleźć kolejkę Dragon Coaster, która przypomina smoka, karuzelę dla całej rodziny, a także strefę z trampolinami Eurobungee. W Luna-Parku bawić można się też na olbrzymim Autodromie z 14 samochodzikami do zderzania się.

Całość atrakcji dopełnią dmuchane zjeżdżalnie. – „Luna Park Kamenický” to zapewniająca pozytywne przeżycia atrakcja dla całej rodziny, idealna na zbliżając się długi, majówkowy weekend – zachęca Anna Borecka, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.

Ile kosztuje wejście do lunaparku przed Jurajską?

Wstęp do „Luna-Park Kamenický” jest płatny i biletowany. Karnety są do nabycia w kasach wesołego miasteczka. Ceny w zależności od atrakcji zaczynają się od 10 zł i sięgają do 30 zł.

Godziny otwarcia lunaparku przed Jurajską

Atrakcja, czynna codziennie w godzinach od 13.00 do 21.00, ulokowana jest na parkingu od strony ulicy Krakowskiej. Ze względów bezpieczeństwa organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia w sytuacji niesprzyjających warunków atmosferycznych .