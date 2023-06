Galeria Katowicka poszerzyła ofertę - relokacje, metamorfozy, nowe otwarcia (galeria zdjęć)

Pozytywny shopping experience buduje relację z klientem na wielu poziomach. W zabieganiu o uwagę konsumentów i dostarczaniu przeżyć duże znaczenie mają: aranżacja lokali, sposób komunikacji, wyjątkowość asortymentu i okazje sprzedażowe. Przykładem tego, jak w udany sposób dostarczać wrażeń, jest zadomowiony już w Katowickiej koncept Bubble Joy, czyli kawiarnia z bąbelkową herbatą rodem z Azji. Pozytywny, kolorowy wystrój tego miejsca to przygoda dla klientów, nie mniejsza niż samo degustowanie oryginalnego napoju. W zgodzie z koncepcją rozwoju marka zachęca też swoich młodych klientów do wizyt poprzez wydarzenia specjalne, takie jak majowe spotkanie z popularnym wśród dzieci i młodzieży zespołem My3.

Yes – intymnie, inkluzywnie i ekskluzywnie

Metamorfozy salonów w Galerii Katowickiej w tym roku zapoczątkowała marka biżuterii YES. Nowy projekt wnętrza połączył klimat intymnej przestrzeni i ekskluzywnego salonu. Przemyślana i intuicyjna ekspozycja uzupełniona została o kreacje inkluzywnych kampanii społecznych realizowanych przez markę, a nowym wymiarem kontaktu z nią jest aromamarketing – klientom w czasie zakupów towarzyszy autorski zapach YES. Ma rześki, roślinny charakter, który podkreśla otwartość na nowe idee i świeżość myślenia, nowoczesność i brak ograniczeń w czerpaniu z kobiecej kreatywności. Nowa odsłona YES koresponduje ze strategicznym celem marki zaangażowanej w ważne społecznie kwestie: ekologię, prawa mniejszości czy równouprawnienie i daje wyraz temu, że sam komunikat sprzedażowy czy produktowy to dzisiaj zdecydowanie za mało.

Puma, Cropp i House – w większym można więcej

W listopadzie ubiegłego roku swoją powierzchnię handlową, a tym samym asortyment, wyraźnie powiększył Sinsay. Oferuje już nie tylko ubrania dla nastolatek i młodych kobiet, ale także odzież męską i dziecięcą, kosmetyki oraz linię HOME, obejmującą elementy wyposażenia wnętrz. W ślad za nim poszły w 2023 r kolejne salony w Katowickiej. PUMA zajęła 158 m2 na poziomie +2. Świętująca 75. urodziny marka sięgnęła do swoich archiwów po klasyki, takie jak buty Suede, Slipstream czy dres T7, prezentując je w nowej odsłonie. Marki spod szyldu LPP – CROPP i HOUSE, powiększyły przestrzeń na poziomie +2 do ponad 600 m2 każda. Więcej miejsca to więcej możliwości na zaaranżowanie sklepów zgodnie z najnowszymi konceptami, które podążają za świadomością i stylem bycia dzisiejszego konsumenta. Na większy komfort zakupów postawiono także w przypadku salonu MOHITO, w którym dotychczasowa przestrzeń zaaranżowana została na nowo.

– To, że nasi najemcy decydują się na powiększanie i metamorfozy swoich lokali a co za tym idzie poszerzenie oferty, bardzo nas cieszy, bo dowodzi, że jesteśmy dla nich pewnym, solidnym partnerem. Otwierane na nowo salony pokazują rozwój marek w naszym centrum i pozwalają wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, dla których wrażenia towarzyszące zakupom są równie ważne, jak sam produkt, z którym wrócą do domu – mówi Joanna Bagińska, dyrektorka Galerii Katowickiej.

Obok metamorfoz debiuty

Do najemców Galerii Katowickiej dołączyli w tym roku także Vezzi i Słoń Torbalski. Stoisko Vezzi na poziomie 0 zwraca uwagę wzorami i kolorystyką biżuterii, podobnie, jak usytuowany w lokalu na poziomie +1 Słoń Torbalski, szyjący skórzane torebki i plecaki w krakowskiej manufakturze. Ich wyróżnikiem jest oryginalny design i stawianie na odważne kolory, a także istotna dzisiaj dla klientów krótkoseryjność, dająca gwarancję wyjątkowości zakupu.

