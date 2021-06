Galeria Katowicka z folią antybakteryjną na najczęściej dotykanych powierzchniach

fot. Galeria Katowicka

Galeria Katowicka sięgnęła po antywirusową folię HEXIS PUREZONE® Antimicrobial, którą pokryto najczęściej dotykane powierzchnie w obiekcie.

Ponad 800 punktów w Galerii, tzw. hot spotów, czyli najczęściej dotykanych miejsc, zostało pokrytych specjalną folią HEXIS PUREZONE® Antimicrobial. Osłona została w Katowickiej nałożona m.in. na poręcze, klamki, ekrany dotykowe, uchwyty, przyciski baterii umywalkowych, wyposażenie toalet, kasy parkingowe, przyciski wind etc. Wygląda jak zwykła przezroczysta folia winylowa - to, czego nie widać, to specjalne, oparte na nanotechnologii powłoki, wykorzystujące połączenie formuły chemicznej z technologią przeciwbakteryjną i antywirusową. Certyfikowany bezbarwny laminat z aktywnymi jonami srebra w 99,9% redukuje ilość osiadających na powierzchni mikrobów, takich jak Escherichia coli, Salmonella enterica, gronkowce inne, uniemożliwiając ich dalsze namnażanie się.

Zgodnie z przeprowadzonymi we francuskim laboratorium UB’L3 testami to obecnie jedyna na świecie folia z udokumentowanym działaniem przeciwko koronawirusom, posiadająca badanie wg ISO 21702. Skuteczność jej działania prognozowana jest na okres do 5 lat. Ponadto folia jest w 100% biodegradowalna i nieszkodliwa dla człowieka.