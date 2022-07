Galeria Krakowska zaprasza na trzy festiwale

Serię wydarzeń otwiera 35. ULICA Festival we współpracy z Teatrem KTO – rozpocznie się on w najbliższy piątek, 8 lipca. To coroczne wydarzenie już po raz 35. zawita do Krakowa, a jest ono flagowym festiwalem miasta, słynnym na całym świecie. 180 artystów z różnych okolic globu przyjedzie, by zaprezentować uliczne wersje swoich spektakli, by bawić, wzruszać i zaciekawiać tłumnie zgromadzoną publiczność. Wstęp bezpłatny. Festiwal odbędzie się 8 i 9 lipca 2022 r. na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego przed Galerią Krakowską.

Drugi festiwal to 8. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Odbędzie się on w Myślenicach i w Krakowie przed Galerią. W czwartek, 14 lipca na specjalnej scenie zatańczą, zaśpiewają i zagrają wszystkie grupy biorące udział w wydarzeniu. Między innymi Kenia, Meksyk, Palestyna – festiwal gromadzi artystów z całego świata. Na godzinę 19.00 zaplanowano koncert gościa specjalnego – Zespołu Prasłowianki. To świetna okazja, by zapoznać się z kulturą i muzyką z najodleglejszych zakątków świata. Termin eventu - 14 lipca 2022 r., plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego przed Galerią Krakowską. Wstęp wolny.

Trzecim, ostatnim wydarzeniem jest 23. Festiwal Tańców Dworskich Cracovia Danza przypadający na 16-31 lipca 2022 r. W dniu 16 lipca, w programie znajdą się między innymi pokazy taneczne Baletu Cracovia Danza, warsztaty taneczne dla widzów oraz spektakl baletowy „Szachy wg Jana Kochanowskiego”. Dawna muzyka, ciekawe kostiumy i wstęp wolny – idealny przepis na letnią rozrywkę. Wydarzenie odbędzie się 16 lipca 2022 r. na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego przed Galerią Krakowską.