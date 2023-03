Galeria Młociny rozdaje zestawy LEGO

Galeria Młociny przygotowała akcję: każda osoba, która do 11 marca zrobi zakupy na terenie centrum, zarejestruje paragony i uzbiera trzy wirtualne naklejki w aplikacji Kupujesz i Masz, otrzymuje szansę odebrania jednego z 1600 zestawów oryginalnych klocków LEGO. Ich nazwa pochodzi od duńskiego zwrotu leg godt, czyli baw się dobrze i rzeczywiście są one źródłem nieskończonej zabawy, jednocześnie pomagając w rozwoju twórczego myślenia i zdolności manualnych. To świetna alternatywa dla urządzeń elektronicznych, do których przyzwyczaja się dzieci od najwcześniejszych lat.

Wiele licencjonowanych zestawów, np. LEGO Technic, rozchwytywanych jest również przez dorosłych. To jedna z przyczyn, dla których duńskie klocki stają się prezentem na każdą okazję i dla każdego – niezależnie od wieku. W akcji specjalnej Galerii Młociny, klienci mogą wybierają spośród zestawów o różnej tematyce: idealnych dla chłopców i dziewczynek, a także starszych i młodszych fanów zabawkowych konstrukcji. Szczegółowy regulamin akcji znajduje się na stronie: galeriamlociny.pl.

Rób zakupy i zbieraj nagrody

Aplikacja Galerii Młociny – Kupujesz i Masz – to nie tylko baza najważniejszych informacji o galerii, ale przede wszystkim kopalnia akcji specjalnych i promocji. Każdego miesiąca centrum przygotowuje dla odwiedzających dodatkowe atrakcje i za zrobione zakupy, przyznaje nagrody: bilety do kina, zestawy kosmetyków, akcesoria odzieżowe, zabawki czy vouchery, np. na grę w bilard w strefie rozrywki MK Bowling. Jak to działa?

Za zakupy w Galerii Młociny klienci otrzymują zwrot z paragonu w postaci Złocin, które w ciągu 2 miesięcy mogą wymienić na nagrody. Lista sklepów biorących udział w akcji, wraz z informacją o wysokości zwrotu i dostępnych benefitach, znajduje się w aplikacji. To jednak nie wszystko. Goście centrum, którzy poza zakupami poszukują rozrywki i ciekawych pomysłów na spędzenie wolnego czasu, mogą zajrzeć na stronę oraz kanały społecznościowe Galerii Młociny: Facebook, Instagram i Tik Tok, gdzie pojawiają się informacje o nowych wydarzeniach, jak warsztaty kulinarne czy koncerty z cyklu „Hutnik Music Lounge”.