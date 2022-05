Galeria Mokotów z propozycjami dla najmłodszych

Fikołki w Galerii Mokotów

Najnowszą atrakcją dla najmłodszych jest niedawno otwarta Sala Zabaw Fikołki. Na powierzchni ponad 800 mkw. na odwiedzających czeka m.in. ścianka wspinaczkowa, wielka, zajmująca aż 500 mkw. konstrukcja do zabawy z torem przeszkód i labiryntem, boisko do piłki nożnej, tyrolka, kilka rodzajów zjeżdżalni oraz specjalna strefa malucha dla dzieci do 3 lat. Fikołki zapraszają również na różnorodne zajęcia ogólnorozwojowe, warsztaty hobbistyczne a także półkolonie letnie. W Sali Zabaw będzie można również zorganizować przyjęcie urodzinowe.

Wystawa budowli z Lego

Kolejną świetną propozycją na rodzinne wyjście jest Wystawa Budowli z Klocków LEGO®, gdzie na odwiedzających czeka ponad 100 konstrukcji z klocków inspirowanych kultowymi filmami i animacjami, słynnymi budowlami, obrazami oraz światem nauki. Modelami, które robią największe wrażenie, są m.in. ponad 7 metrowy pojazd inspirowany kosmicznym statkiem Sokół Milenium™, Krzywa Wieża w Pizie o wysokości 2,5 m oraz prawdopodobnie najdłuższy na świecie model Muru Chińskiego, który liczy sobie aż 55 m. Zwieńczeniem tej imponującej wystawy jest Strefa Zabawy, w której każdy może puścić wodze wyobraźni i zbudować własne arcydzieło. Warto nie odkładać wizyty na ostatnią chwilę, ponieważ wystawa pozostanie w Galerii Mokotów tylko do 26 czerwca.

Wszyscy fani LEGO®, zainspirowani budowlami z wystawy, powinni odwiedzić LEGO® Store. Jest to niezwykła przestrzeń dla małych i trochę większych, gdzie znaleźć można niezwykle bogaty wybór klocków, limitowane serie kolekcjonerskie oraz zestawy niedostępne w innych kanałach sprzedaży. Na miejscu jest również miejsce do zabawy dla najmłodszych

Oprócz tych atrakcji w Galerii Mokotów znajduje się również wiele sklepów z ofertą dla dzieci, m.in. SMYK, GUESS KIDS, Petit Bateau, Okaidi, United Colors of Benetton.