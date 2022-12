Galeria Olimpia z nową ofertą handlową i gastronomiczną 

Centrum handlowe przedłużyło również umowy najmu ze sklepami Smyk (486 mkw.), Deichmann (445 mkw.), Diverse (157 mkw.), Loox Galeria Optyki (110 mkw.) oraz Cyfrowy Polsat (39 mkw.).

– Galeria Olimpia to największy wielofunkcyjny obiekt handlowy o ugruntowanej pozycji w Bełchatowie i dobrych, stabilnych wynikach. Od lat konsekwentnie go rozwijamy poszerzając ofertę o nowe sklepy, na które czekają nasi klienci, także w parku handlowym, który działa w ramach kompleksu - mówi Adam Kłos Asset Manager w EPP. - W ostatnim czasie do grona najemców dołączyły dwie kolejne marki modowe: Tatuum i Quiosque oraz punkt gastronomiczny Crazy Bubble. Współpracę przedłużyli także najemcy, którzy są z nami od lat – dodaje.

Kobiece inspiracje modowe

Tatuum to polska marka inspirowana naturą, człowiekiem i harmonią między nimi, istniejąca od 1997 roku. Tworzy ubrania, które odpowiadają potrzebom klientów, stylowi życia i sposobom spędzania czasu. Ubrania szyje z jakościowych materiałów, ze starannością, która pozwoli przetrwać wiele sezonów.

Marka stara się, aby można było z niej skomponować szafę kapsułową, uzupełnianą modelami z nowych kolekcji. W swoich kolekcjach stawia na wyjątkowe kolory i autorskie wzory, na jakościowe materiały i dopracowane kroje. Salon zajął powierzchnię 82 mkw.

Indywidualne stylizacje

Quiosque to marka, która od blisko 30 lat pomaga kobietom odnaleźć dopasowane do ich indywidualnych potrzeb stylizacje. W swojej ofercie stawia przede wszystkim na oryginalność i funkcjonalność proponowanych ubrań.

Szeroki wybór rozmiarów połączony z jakością materiałów sprawia, że marka zyskała duże grono klientek, które mogą skorzystać z jej oferty odwiedzając sklep o powierzchni 150 mkw. w bełchatowskiej Galerii Olimpia.

Galeria Olimpia (fot. mat. pras.)

Własne kompozycje i według gotowych receptur

Crazy Bubble to największa sieć bubble tea w Polsce. Jej lokale można znaleźć w Rumunii, Litwie i Irlandii. Coraz większą popularność zyskuje także w Polsce.

Oferta obejmuje mieszanki herbat wraz z owocowymi sokami i tajwańskimi dodatkami. Klient ma możliwość skomponowania własnego napoju lub skorzystania z wyjątkowych, gotowych receptur.

W menu znajdują się również napoje na bazie mleka oraz kawy, które zapewnią niepowtarzalne doświadczenia smakowe.

Oferuje także chińskie pierożki dim sum wyróżniające się nadzieniem, sposobem przygotowania i delikatnym ciastem. Punkt zajął powierzchnię 63 mkw.

Parku handlowy o powierzchni ok. 10 tys. mkw.

Galeria Olimpia to kompleks handlowo-rozrywkowy o całkowitej powierzchni około 43 tys. mkw., z przynależącym do niego parkiem handlowym. Oferta obejmuje zarówno znane, światowe marki, jak i firmy działające lokalnie, a jej głównym najemcą spożywczym jest hipermarket Carrefour.

W galerii można zrobić zakupy w blisko 70 sklepach takich marek, jak np. H&M, New Yorker, Martes Sport, RTV Euro AGD, CCC, Deichmann, 4F, Adidas, Douglas, Rossmann, czy Empik.

Ofertę rozrywkową zapewnia wielosalowe kino Helios oraz kawiarnie i punkty gastronomiczne.

W parku handlowym o powierzchni około 10 tys. mkw. znajdują się m.in. sklepy wielkopowierzchniowe Media Expert, Komfort i Bricomarché. Kierowcy mają do dyspozycji łącznie 1050 miejsc postojowych.