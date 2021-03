Galeria Przymorze ze sklepem meblowym Konsimo

Do grona najemców Galerii Przymorze dołącza sklep meblowy Konsimo, będzie to pierwszy salon tej marki w Trójmieście. Nowy sklep zajmie powierzchnię 700 m2. Będzie to 5. sklep należący do sieci Konsimo.

- Główną ideą marki KONSIMO jest oferowanie wysokiej jakości mebli i akcesoriów wyposażenia wnętrz w dobrej cenie i dostępnych od ręki. Dzięki temu klienci nie muszą tygodniami czekać na zamówione produkty – mówi Agnieszka Sudomirska-Glicner z firmy GPC odpowiedzialnej za rozwój marki KONSIMO w Polsce.

W ofercie sklepu można znaleźć meble i dodatki w wielu stylach – m.in. skandynawskim, klasycznym, eleganckim, nowoczesnym, a także dla dzieci i młodzieży. Oprócz mebli klienci znajdą tam oświetlenie, akcesoria kuchenne i łazienkowe oraz tekstylia.

Nowy sklep zostanie otwarty 4 marca na I piętrze centrum.