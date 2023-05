Co oznacza dzisiaj bogaty tenant-mix? Czy można wpisać w niego coś więcej niż ofertę handlowo-usługową? Jak pokazują działania centrów handlowych coraz bardziej orientujących się na lokalne społeczności i kulturę – nie tylko można, ale trzeba. Wartość dodana, jaką jest możliwość skorzystania przy okazji zakupów również z innych form aktywności, korespondujących ze zmieniającymi się stylami życia i bywania w przestrzeni miejskiej, coraz bardziej zyskuje na znaczeniu.

Galeria sztuki w Galerii Katowickiej, fot. mat. prasowe

Galerie handlowe stawiają na współpracę z różnymi grupami interesariuszy i – w ramach realizowanych strategii ESG – kładą mocny akcent na działania odpowiedzialne społecznie. W ten sposób zaznaczają się na mapach miast, jako ważne centra kultury, aktywizacji i wspierania mieszkańców, uwzględniając ich zróżnicowane potrzeby i stawiając na inkluzywność.

Katowicka właśnie w tym duchu zrealizowała na przestrzeni ostatnich lat szereg akcji, wśród których znalazła się współpraca z Teatrem Śląskim przy tworzeniu Sceny w Galerii czy zaproszenie do centrum miasta beboków ze śląskich legend – rzeźb stworzonych przez lokalnego artystę Grzegorza Chudego. Strefa chill&art jest kolejnym krokiem w kierunku promowania kultury i sztuki.

Sztuka na wyciągnięcie ręki

Chill&art to ukłon Katowickiej w stronę młodych, obiecujących twórców, którzy właśnie tutaj mają szansę dotrzeć do szerokiej publiczności. Na poziomie 2, w strefie nazwanej Taką Małą Galerią Sztuki, we współpracy ze stowarzyszeniem Art Point, eksponowana jest różnorodna twórczość, począwszy od obrazów malowanych w wielu stylach i technikach, poprzez fotografie, prozę i poezję, na autorskiej muzyce skończywszy. Ofertę wzbogacą interesujące warsztaty i prelekcje, skupiające się nie tylko wokół estetyki czy technicznej strony dzieł, ale wybiegające dużo dalej – w technologię, gaming i biznes. Kropką nad i będą pokazy niszowych filmów, które na co dzień trudno obejrzeć w kinach, a także muzyka młodych śląskich artystów. Otwarcie strefy chill&art zainaugurował w marcu wernisaż fotografii artystycznej „Apple”, autorstwa Mateusza Łady, prezesa Art Point i młodego fotografa z dużym dorobkiem. Z końcem kwietnia w Takiej Małej Galerii Sztuki otwarta została wystawa „Combination”, z zachęcającymi do fotograficznych eksperymentów pracami Wiktorii Biegun.

– Galeria Katowicka, oprócz swojego świetnego położenia na mapie Katowic, jest również miejscem współczesnym i otwartym na różnych artystów i ciekawe wydarzenia. Dzięki strefie chill&art w Katowickiej kultura i sztuka są dosłownie na wyciągnięcie ręki, na krótką nawet chwilę dla siebie, po pracy czy w przerwie między zajęciami, co dodatkowo ma szansę jeszcze wzmocnić pozycję Katowickiej jako liczącej się przestrzeni kulturalnej w mieście i miejsca pierwszego wyboru, jeśli chodzi o spędzenie wolnego czasu – mówi Mateusz Łada, prezes stowarzyszenia Art Point.

– Bardzo chętnie współpracujemy z młodymi artystami i promujemy ich twórczość przy różnych okazjach. To oni projektują dla nas gadżety, nagrody w konkursach dla klientów, biorą udział w przedsięwzięciach takich, jak ekomural. Taka Mała Galeria Sztuki ma być przestrzenią, w której można po prostu być – zrelaksować się w towarzystwie sztuki młodego pokolenia. Jest to również miejsce, w którym artyści mają szansę dotrzeć ze swoim przekazem do wielu odbiorców – dodaje Anna Szczerkowska, marketing managerka Galerii Katowickiej.

Instapoint, co-working albo dogbar

Galeria Katowicka inspiruje do wielu różnych aktywności. Można tu np. przyjść popracować w cieszącej się dużą popularnością strefie coworkingowej. To specjalnie wydzielona przestrzeń dla osób, które pracują zdalnie, wykonują wolny zawód albo chcą przygotować się w drodze na spotkanie z klientem.

Bywalcy mediów społecznościowych mają do dyspozycji instapoint – specjalny fotoboks do robienia sobie zdjęć, który przyciąga ciekawym aranżacjami, wpisującymi się w kalendarzowe święta czy akcje Katowickiej. Z kolei dla odwiedzających Galerię z psami powstał pierwszy w Polsce dogbar w centrum handlowym, gdzie można zjeść obiad w towarzystwie swojego pupila.