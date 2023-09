Gama dermokosmetyków Hyaluron Activ B3 od Eau Thermale Avène

Nowa gama Hyaluron Activ B3 stymuluje odnowę komórkową, czyli procesy odpowiedzialne za starzenie się skóry jeszcze na poziomie pojedynczych komórek skóry. Wysokoskoncentrowane składniki aktywne, takie jak niacynamid nadają skórze naturalny blask, jędrność i wzmacniają jej strukturę.

Eau Thermale Avène mówi o koncepcji pro-aging, w której unika stygmatyzowania procesu starzenia. Wręcz przeciwnie, w pełni akceptuje upływ czasu i zmiany, jakie w nas zachodzą.

Zasady filozofii pro-agingu warto wprowadzać od najmłodszych lat i świadomie dbać o siebie od wewnątrz i od zewnątrz. Jednym z elementów tej dbałości jest stosowanie odpowiednich dermokosmetyków, które będą dopasowane do potrzeb i wieku, by działać delikatnie i nieinwazyjnie. Dzięki gamie Hyaluron Activ B3 możemy odpowiednio wcześnie zadbać o naszą cerę, opóźniając procesy starzenia się skóry i jednocześnie kultywując naturalne piękno. Ponadto dermokosmetyki z tej linii są także uzupełnieniem medycyny estetycznej.



NOWA GAMA HYALURON ACTIV B3

W skład nowej, innowacyjnej gamy wchodzą:

● krem odbudowujący komórki (na dzień i na noc),

● multi-intensywny krem na noc,

● skoncentrowane serum wypełniające (na dzień i na noc), które można stosować na wrażliwe obszary twarzy, takie jak skóra wokół ust czy oczu,

● krem pod oczy o potrójnym działaniu korygującym (na dzień i na noc), który wygładza zmarszczki, niweluje cienie pod oczami i łagodzi opuchnięcie.



Produkty gamy Hyaluron Activ B3 zawierają wysoko skoncentrowane składniki aktywne, które wspierają działanie odmładzające. Są to:



Niacynamid (witamina B3): ultra-skoncentrowany - cząsteczka wiodąca w odmładzaniu skóry. Wydłuża życie komórek nawet o 50%! Stężenie niacynamidu w gamie Hyaluron Activ B3 sięga 6%. Taka dawka jest optymalna ze względu na silne właściwości odmładzające, a ponadto zapewnia doskonałą tolerancję skóry wrażliwej. Skóra pozostaje trwale odnowiona, zregenerowana i ujędrniona, a zmarszczki zostają wygładzone.



Kwas hialuronowy: czysty, naturalnego pochodzenia (z pszenicy), o wysokiej i niskiej (HAF <120) masie cząsteczkowej. Ta najbardziej rozpowszechniona cząsteczka występująca w skórze ma kluczowe znaczenie:

· kwas hialuronowy o niskiej masie cząsteczkowej (opatentowany przez prof. Saurata dla Eau Thermale Avène) stymuluje endogenną produkcję kwasu hialuronowego, spłycenie zmarszczek i poprawę jędrności skóry.

· kwas hialuronowy o wysokiej masie zapewnia nawilżenie, przywraca elastyczność i wzmacnia barierę ochronną skóry.



Ekstrakt z Haritaki (migdałowiec właściwy): ekstrakt z „owocu długowieczności” pochodzącego z Indii, który chroni kwas hialuronowy i jest bogatym źródłem antyoksydantów.



Retinaldehyd (obecny w kremie na noc) to bezpośredni prekursor kwasu retinowego, wiodącego składnika aktywnego zalecanego w profilaktyce starzenia się skóry. Zwiększa odnowę naskórka oraz pobudza produkcję kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. Jest jedną z form witaminy A.

Siarczan dekstranu (obecny w kremie pod oczy) poprawia krążenie krwi w drobnych naczyniach krwionośnych. Dzięki temu łagodzi podrażnienia, zmniejsza cienie i opuchliznę pod oczami.



HYALURON ACTIV B3 Krem na Dzień Odbudowujący Komórki

Rekomendowana cena: 118 zł

Pojemność: 50 ml

HYALURON ACTIV B3 Krem na Dzień Odbudowujący Komórki (Refill)

Rekomendowana cena: 103 zł

Pojemność: 50 ml

HYALURON ACTIV B3 Skoncentrowane Serum Wypełniające

Rekomendowana cena: 135 zł

Pojemność: 30 ml

HYALURON ACTIV B3 Multi Intensywny Krem Na Noc

Rekomendowana cena: 124 zł

Pojemność: 40 ml

HYALURON ACTIV B3 Krem Pod Oczy o Potrójnym Działaniu Korygującym

Rekomendowana cena: 97 zł

Pojemność: 15 m