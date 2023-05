GAMIVO i Coca-Cola razem. Kody zniżkowe na gry

Współpraca GAMIVO z Coca-Colą rozpoczęła się 21 kwietnia i potrwa do końca lipca. Obecnie akcja promocyjna dostępna jest w Słowenii i Chorwacji. Tamtejsi klienci mogą wymienić punkty zbierane w aplikacji Coca-Coli na kody zniżkowe do wykorzystania na platformie GAMIVO. Oferowanych zniżek jest kilka: pierwsza to aż 90 proc. rabatu na zakupy do 2 euro, druga zapewnia 5 euro zniżki na zakupy powyżej 10 euro, a ostatnia pozwala oszczędzić 10 euro przy zakupach powyżej 20 euro.

- Coca-Cola to ogólnoświatowa marka znana milionom, a nawet miliardom konsumentów, dlatego niezmiernie cieszymy się z możliwości współpracy z tak uznanym brandem. Jesteśmy też zadowoleni, że kolejny raz możemy zaoferować naszym klientom jeszcze więcej korzyści. Zniżki dostępne w aplikacji Coca-Coli to idealna okazja dla fanów gier, aby skorzystać z oferty na platformie GAMIVO – komentuje Mateusz Śmieżewski, prezes zarządu GAMIVO.

GAMIVO kontynuuje ekspansję na europejskim rynku dzięki współpracy z Coca-Cola

Współpraca z Coca-Colą to dla GAMIVO kolejny krok w rozwoju i ekspansji na europejskim rynku. Kooperacja ta znakomicie wpisuje się też w strategię firmy, która stawia na ciągły rozwój. Dzięki takim akcjom klienci dostają możliwość skorzystania z atrakcyjnych ofert i promocji, co wpływa na pozytywny wizerunek GAMIVO jako platformy, która potrafi zapewnić swoim użytkownikom niedostępne nigdzie indziej korzyści oraz znajdować oryginalne sposoby dotarcia do nowych odbiorców.

Dodatkowo, od niedawna na platformie GAMIVO obowiązuje 10 proc. zniżka na zakupy do 40 euro jako jeden z benefitów dla portugalskich posiadaczy karty ISIC. Akcja promocyjna daje studentom w Portugalii dodatkowe korzyści w postaci zniżek na gry i produkty cyfrowe dostępne na platformie GAMIVO. Przypomnijmy, że od początku 2023 roku GAMIVO przeprowadziło też wspólne promocje z takimi partnerami jak Wargaming, PayPal czy sieć sklepów Żabka, której klienci kolejny raz mogli wymieniać na gry wideo punkty zbierane w aplikacji mobilnej. Wszystkie te akcje był bardzo ciepło przyjęte.

- Nowe akcje promocyjne to ważny element rozwoju GAMIVO. W naszej ofercie mamy już wiele interesujących kampanii. Liczne współprace pozytywnie wpływają na rozpoznawalność marki GAMIVO oraz wzrost liczby i zwiększenie zaangażowania użytkowników, a właśnie te kwestie podawaliśmy jako jedne z naszych priorytetów na 2023 rok – tłumaczy Mateusz Śmieżewski.

Z końcem ubiegłego roku Platforma GAMIVO.com zrzeszała już 4,5 mln zarejestrowanych użytkowników, z których większość pochodzi z Europy oraz Ameryki Północnej. Serwis oferuje szeroki wachlarz dóbr cyfrowych dostępny dla klientów z całego świata. Dzięki wysokiej jakości usług i nieustannemu rozwojowi, liczba osób korzystających z platformy sukcesywnie rośnie.