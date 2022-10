Gang Bystrzaków promuje warzywa i owoce. Ile kosztują?

Przez dwa tygodnie, do 29.10 w sieci Biedronka będą obowiązywały specjalne promocje na owoce i warzywa. Jeśli danego dnia klienci kupią jakiekolwiek świeże owoce lub warzywa z kartą Moja Biedronka lub aplikacją, odbiorą 1 dodatkową naklejkę. Kupując codziennie dowolne owoce i warzywa, będzie można zdobyć łącznie aż 12 naklejek w ciągu 2 tygodni.

Warzywa i owoce w promocji

Dodatkowo klienci, którzy kupią świeże owoce i warzywa za min. 20 zł z kartą Moja Biedronka lub aplikacją, będą mogli odebrać voucher o wartości 10 zł do wykorzystania na kolejne zakupy owoców lub warzyw w ciągu dwóch dni handlowych za min. 20 zł oraz 1 dodatkową naklejkę Gangu Bystrzaków. W tym tygodniu, w ofercie Biedronki wybrane produkty z kategorii owoce i warzywa można kupić jeszcze taniej niż przed rokiem. Przykładowo gruszki w cenie 3,49 zł za kg (50% taniej niż najniższa cena regularna tego produktu rok temu), winogrona ciemne w cenie 5,99 zł za kg (40% taniej), czy ziemniaki w cenie 1,19 zł za kg (49% taniej).

Dodatkowo za zakupy zrealizowane z Kartą Moja Biedronka do końca trwania akcji o wartości min. 99 zł (ze standardowymi wyłączeniami) klienci otrzymają 1 zł oszczędności do Wirtualnego Portfela. Do 19 listopada obowiązują też specjalne mechanizmy promocyjne dla posiadaczy aplikacji i karty Moja Biedronka. Za każde wydane 99 zł z kartą MB klienci otrzymają 1 dodatkową naklejkę. Natomiast jeśli w ciągu jednego tygodnia od poniedziałku do soboty zrobią zakupy w co najmniej 3 różne dni, otrzymają dwie dodatkowe naklejki.

Od poniedziałku, 17.10 do 22.10, obowiązuje również Misja Tygodniowa pod hasłem „Kupuj więcej i płać mniej” z kartą Moja Biedronka lub aplikacją Biedronka. Przykładowo przy zakupie 2 herbat marki Remsey, za drugi, tańszy produkt klienci zapłacą 50% taniej, a cena za ciastka Jeżyki wyniesie 3,19 zł za sztukę (przy zakupie 2 opakowań).

W ramach akcji Gang Bystrzaków oszczędzać można na dwa sposoby

W pierwszym poprzez skorzystanie ze specjalnych ofert w ramach Tygodniowych Misji Oszczędzania, które zmieniają się co tydzień lub w drugim – odkładając część wydanych pieniędzy w ramach Wirtualnego Portfela. Środki z Wirtualnego Portfela można wykorzystać na zakupy w każdą sobotę w okresie trwania akcji Gang Bystrzaków, a wysokość zaoszczędzonej kwoty na bieżąco sprawdzać w aplikacji Biedronka lub na stronie internetowej moja.biedronka.pl - po uprzednim zarejestrowaniu karty.

W ramach tegorocznej akcji za każde zaoszczędzone 6 zł w ramach Tygodniowych Misji Oszczędzania lub Wirtualnego Portfela w ramach jednej transakcji klient otrzyma naklejkę – te można zbierać do 19 listopada. Naklejki umożliwiają odbiór za darmo maskotki jednego z członków Gangu Bystrzaków. Aby odebrać Bystrzaka, należy zebrać 50 naklejek w specjalnym albumie dostępnym w sklepie. To jedyny sposób, aby stać się właścicielem maskotki, ponieważ w tym roku nie są one dostępne w sprzedaży.

Odbiór Bystrzaków i książki będzie możliwy do 3.12.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.