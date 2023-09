Gang Mocniaków wkracza do szkół

Na pierwszych 7000 zarejestrowanych szkół i przedszkoli czeka bezpłatny pakiet startowy z atrakcyjnymi pomocami naukowymi. A w konkursie związanym z akcją można wygrać aż 400 Nagród Głównych dla grupy przedszkolnej lub klasy oraz 5 nagród Grand Prix o wysokości 3000 zł każda.

Gang Mocniaków idzie do szkoły

Poprzez rejestrację na specjalnej stronie programu www.szkolneprzygodymocniakow.pl, nauczyciele uzyskają dostęp do atrakcyjnych materiałów dydaktycznych wpisanych w podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, w tym scenariuszy lekcji, dedykowanej animacji i mini-bajek o bohaterach programu, dostępnych wyłącznie dla szkół. Gang Mocniaków przekaże dzieciom informacje na temat 5 grup produktów uwzględnionych w zaleceniach zdrowego żywienia oraz wiedzę na temat roli poszczególnych składników odżywczych oraz zachęcenie ich do jedzenia różnorodnych i zbilansowanych posiłków zgodnie z zasadami talerza zdrowego żywienia.

Sieć sklepów Biedronka, już po raz piąty angażuje się w edukacyjną inicjatywę skierowaną do dzieci, która każdego roku obejmuje ponad 150 000 uczniów z całej Polski. W ciągu 4 dotychczasowych edycji Biedronka wysłała do szkół i przedszkoli prawie 60 000 pakietów edukacyjnych, a łączna pula nagród finansowych wyniosła 165 000 zł, które szkoły przeznaczyły na swoje realne potrzeby.

W tegorocznej akcji lojalnościowej skierowanej do szkół, w podejmowaniu najlepszych wyborów żywieniowych pomoże dzieciom jedenastu bohaterów Gangu Mocniaków. Aby dzieciom było łatwiej przyswoić wiedzę na temat zbilansowanych posiłków, damy im przestrzeń do smakowania, wąchania, dotykania i kulinarnego eksperymentowania. Atrakcyjne materiały edukacyjne sprawią, że dzieci chętnie będą pochłaniać informacje a nauczyciele z łatwością przeprowadzą zajęcia wpisane w podstawę programową - powiedział Piotr Szymanowicz, starszy manager ds. marketingu w sieci Biedronka.

Konkurs z nagrodami dla uczestników programu

Na uczestników programu „Szkolne przygody Gangu Mocniaków” czeka konkurs z nagrodami. Dzieci muszą przygotować plakat przedstawiający talerz zdrowego żywienia, czyli 5 grup produktów, które są ważne w odpowiednim zbilansowaniu diety. Plakat powinien być elementem dekoracji praktycznej części zadania, polegającej na zorganizowaniu obchodów Dnia Kulinarnych Mocniaków, z których należy przygotować relację. Kluczowym elementem wydarzenia będzie wspólne przygotowanie posiłku z zachowaniem zasad talerza zdrowego żywienia. Konkurs startuje 13.11.2023 r., a termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20.12.2023 r. Do wygrania jest 400 Nagród Głównych w postaci zestawu maskotek bohaterów Gangu Mocniaków oraz 5 nagród Grand Prix w wysokości 3000 zł każda.

Program edukacyjny „Szkolne przygody Mocniaków” towarzyszy akcji lojalnościowej, której głównymi bohaterami są maskotki. Aby odebrać pluszaka za darmo, należy zebrać 60 naklejek. Po uzbieraniu 30, Mocniaka kupimy w cenie 24,99 zł a od ręki każdy członek gangu jest dostępny w cenie regularnej za 49,99 zł. Odbiór maskotek i książek będzie możliwy od 28.08.2023 r. do 2.12.2023 r. lub do wyczerpania zapasów. Jedna naklejka jest do odbioru za każde 69 zł wydane na zakupy w sklepie Biedronka od 28.08 do 18.11.2023 r.

Dodatkowe naklejki za zakupy

Dodatkowo w dniach 22.09. – 23.09.​2023 r. obowiązywać będzie specjalna promocja „Gang Mocniaków – baw się i naklejaj z Mocniakami”. Za zakupy zrobione z kartą Moja Biedronka za min. 69 zł, będzie można odebrać książkę z naklejkami za darmo. W akcji obowiązuje limit – 1 książki gratis w czasie trwania promocji.



Dodatkowe naklejki zdobywa się za zakupy zrealizowane w tej kwocie przy użyciu karty Moja Biedronka, zakup warzywa lub owocu lub artykułów z oferty „Mocny wybór” czy zakup przynajmniej jednego produktu z oferty specjalnej za minimum 10 zł za każde wydane 69 zł. Dodatkową naklejką jest też promowane prawidłowe rozwiązanie quizu w aplikacji Biedronka po dokonaniu zakupów za 69 zł zrealizowanych z użyciem karty Moja Biedronka lub aplikacji Biedronka.

Naklejki można zbierać również za zakupy w sklepie internetowym Biedronka Home. Za każde zakupy za minimum 69 zł zalogowany klient posiadający kartę Moja Biedronka otrzyma dwie naklejki, a każda wielokrotność 69 zł będzie premiowana kolejnymi dwiema. Zakup każdego produktu oznaczonego hasłem „BONUSOWA NAKLEJKA” będzie nagradzany przez sieć Biedronka jedną dodatkową naklejką. Akcja w sklepie Biedronka Home potrwa do 12.11.2023 r., a odbiór naklejek będzie możliwy do 18.11.2023 r.