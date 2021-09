Gang Swojaków Biedronki promowany na TikToku

Przygotowana przez agencję Wavemaker (GroupM) akcja, poza poinformowaniem konsumentów o dostępności nowej serii pluszaków, zwraca też uwagę na zagrożone gatunki polskich zwierząt.

Do współpracy zaangażowano influencerów. Każdy przygotował choreografię nawiązującą do ruchów jednego ze zwierząt. Influencerzy w kanałach własnych oraz w materiałach reklamowych sieci zachęcają swoją społeczność do podjęcia wyzwania Biedronki.

Kampanię będą wspierać na TikToku reklamy w formie: brand premium, topView oraz ODM. Za ich przygotowanie odpowiadały agencja Duda i Skivak. Za pomysł, koordynację, współpracę z influencerami i nadzór kreatywny projektu oraz media odpowiada z kolei agencja Wavemaker.