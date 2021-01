Gatta: Każdą lokalizację zbadamy pod kątem rentowności i wyników

fot. Gatta

Ferax, właściciel marki Gatta, rozpoczął postępowanie sanacyjne, które ma uratować fabrykę i miejsca pracy. - Moim zdaniem, w nasze ślady pójdzie bardzo wielu najemców galerii handlowych - uważa Bogdan Nowicki, członek zarządu spółki. Przyznaje, że rynek centrów handlowych w Polsce jest przegrzany. - To jest bańka mydlana, która pękła - dodaje Nowicki.

Postępowanie sanacyjne ma pomóc spółce Ferax i Wola – łącznie zatrudniają one 2 tys. pracowników. Wszystkie salony Gatta są zatowarowane w produkty z kolekcji wiosna-lato. Czekają na otwarcie centrów handlowych.

– Rok 2020 przewrócił wszystko. Tylko pojedyncze salony były rentowne. Jednak mimo to, rozmowy z galeriami wcale nie toczą się na temat tego, jak z nich wyjść, lecz na jakich parametrach możemy zostać – tłumaczy Bogdan Nowicki, członek zarządu spółki Ferax.

Przyznaje jednocześnie, że rynek centrów handlowych w Polsce jest przegrzany.

– To jest bańka mydlana, która pękła. Nigdzie w Europie nie ma tak jednostronnych umów najmów. Czynsze nie są dostosowane do realiów rynkowych. Podejrzewam, że połowa najemców galerii, gdyby tylko mogła bez konsekwencji zrezygnować, zrobiłaby to natychmiast ze względu na to, że ich działalność jest nierentowna – podkreśla Bogdan Nowicki.

Dodaje, że centra handlowe stały się niejako zakładnikami dużych najemców. Firmy wynajmujące np. 2 – 8 tys. mkw., choć ich czynsze są wielką tajemnicą, zazwyczaj nie płacą opłat eksploatacyjnych i nie dokładają się do określonych pozycji, więc te koszty spadają na pozostałych najemców.

– W pewnym momencie nastąpiła kumulacja tych wszystkich bolesnych okoliczności, także dziurawej tarczy antykryzysowej, czy przegrzania spirali wyceny galerii handlowych. Wylało się. Uważam, że jesteśmy szczęściarzami z powodu tego, że sąd w Łodzi tak szybko zgodził się na sanację. Moim zdaniem, w nasze ślady pójdzie bardzo wielu najemców. Choć to może zabrzmi patetycznie, ale zarząd podjął heroiczną decyzję, która ma uratować fabrykę i miejsca pracy – uważa Bogdan Nowicki.

Łódzki sąd restrukturyzacyjny wydał 14 stycznia 2021 r. zgodę, wyznaczając na zarządcę procesu dr Patryka Filipiaka z Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

Sanacja nie wpływa na działalność operacyjną Gatty. – Wraz z otwarciem galerii handlowych, otwarte zostaną salony Gatty. Każdą lokalizację zbadamy pod kątem rentowności i wyników. Jeśli wynajmujący wyrażą chęć renegocjacji czynszów, będziemy otwarci na rozmowy – tłumaczy dr Patryk Filipiak.