Gazetki sklepów to potencjalne zagrożenie koronawirusem? Sieci mają okazję, żeby szerzej wejść w digital

Eksperci rekomendują ostrożność w korzystaniu z ogólnie dostępnych papierowych materiałów, fot. materiały prasowe

Wszystkie przedmioty w sklepie, których dotykają klienci, mogą być potencjalnym nośnikiem nowego wirusa. Z ostatnich doniesień wynika, że koronawirus przeżywa na powierzchniach do 3 dni. W przypadku papieru jest to okres do 24 godzin, przy czym są to wstępne dane. Eksperci rekomendują ostrożność w korzystaniu z ogólnie dostępnych papierowych materiałów. Dla sieci handlowych może to być okazja do częstszego korzystania z kanału digitalowego.

– Często widzimy osoby wchodzące do sklepu, które zabierają gazetki i robią z nimi zakupy. Później zostawiają je w koszykach, z których ponownie trafiają na stojaki. Biorąc taką ofertę handlową do ręki, nie wiemy, czy ktoś już wcześniej jej nie dotykał. I na to trzeba uważać. Abstrahując od tego, pojawia się jeszcze kwestia sterylności samego procesu produkcji i dystrybucji gazetek – opisuje Karol Kamiński, dyrektor zarządzający w Grupie AdRetail.

Dlatego Karol Kamiński zalecałby sieciom handlowym rozważenie strategii, w której uwzględnią ten czynnik i dołączą do aktywnych w kanale digital.