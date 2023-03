Gdy zostaniemy przyłapani podczas „L4” - to trzeba wiedzieć

Jednym ze sposób na poszukiwanie oszczędności przez przedsiębiorców jest kontrola pracowników na zwolnieniach chorobowych, co do których zachodzi podejrzenie nadużyć. A przykładów wciąż nie brakuje.

Pracownicy przebywający na chorobowym już nie raz zaskakiwali kontrolerów swoją kreatywnością. Na „L4” zdarzało im się wykonywać dodatkowe prace zarobkowe (jak prowadzenie salonu kosmetycznego w mieszkaniu), prace remontowe wokół domu, brać udział w meczu piłkarskim, wyjeżdżać na wakacje czy przebywać na zwolnieniu lekarskim pod wpływem alkoholu. Ostatnio jeden z „chorych” pracowników zastany został na prowadzeniu ciągnika.

- W momencie kontroli doszło do naruszenia postanowień zwolnienia lekarskiego. Kontroler zapytał domowniczkę o obecność w domu Pana S. Kobieta zaprowadziła kontrolera na tył posesji, a ich oczom ukazał się mężczyzna wysiadający z traktora. Oznajmił, że podłącza maszynę, miał założone buty robocze i przybrudzone spodnie. Protokół podpisał własnoręcznie bez zbędnych tłumaczeń, przyznał się – mówi Mikołaj Zając, prezes Conperio, polskiej firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji chorobowych.

Co dalej, gdy zostaniemy przyłapani podczas „L4”?

Gdy zostaniemy przyłapani podczas „L4” na czynnościach, które są sprzeczne z zaleceniami lekarskimi, np. podejmując pracę (nawet niezarobkową), wątpliwości pracodawcy, czy pracownik wykorzystywał zwolnienie chorobowe zgodnie z jego celem i ma prawo do zasiłku, rozstrzyga ZUS na wniosek pracodawcy. Jeżeli jest taka potrzeba, ZUS zasięga opinii lekarza orzecznika.

- Co ciekawe, ZUS w Szczecinie najwyraźniej nie dostrzegł nic niestosownego w wykonywaniu tego typu zajęcia w trakcie zwolnienia, ponieważ osobie używającej ciągnika kazał zasiłek wypłacić. Dostrzegamy problem z decyzyjnością państwowej jednostki. Mając wielokrotnie w jednym miejscu wszystkie niezbędne dane, by cofnąć tzw. „naciągaczom” zasiłek, ZUS zwleka z decyzjami. W niektórych przypadkach nawet 2 lata – wyjaśnia ekspert rynku pracy.

Także od właściciela danej firmy zależą dalsze kroki podjęte w stosunku do pracownika, którego kontrolerzy przyłapią na wykonywaniu innych czynności, niezgodnych ze zwolnieniem lekarskim. Pracodawca niezależnie od decyzji ZUS może nałożyć na pracownika naganę, karę finansową, a także wstrzymać wypłatę świadczenia chorobowego za cały okres trwania zwolnienia. W ostateczności może nawet wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę.

Pracodawcy kontrolują – poszukują oszczędności, ale nie tylko

Zwolnienia chorobowe pracowników to wymierne straty finansowe dla przedsiębiorców. Kilkunastoprocentowe wskaźniki przebywających na „L4” w zakładach produkcyjnych zatrudniających powyżej 500 pracowników, to koszty liczone nawet w setkach tysięcy złotych. W małych firmach, każde jedno zwolnienie to przede wszystkim dezorganizacja pracy, przeniesienie obowiązków na innych pracowników, a co za tym idzie przepracowanie i spadek morale załogi.

- Straty finansowe i wyłapanie „czarnych owiec” to jedno. Celem pracodawcy jest też pokazanie, że nie zgadza się na proceder wykorzystania zwolnień chorobowych niezgodnie z przeznaczeniem w swoim przedsiębiorstwie. Wartościowe okazują się również wywiady prowadzone podczas kontroli. Anonimowe odpowiedzi pracowników są znakomitym sprzężeniem zwrotnym dla pracodawcy, który dowiaduje się, co w organizacji jego firmy funkcjonuje dobrze, a które elementy wymagają poprawy – komentuje Mikołaj Zając. - Pojedyncze kontrole „L4” są dziś dla pracodawców dostępne bardziej niż kiedykolwiek. Przedsiębiorcy mogą zlecić jednorazową kontrolę „L4” w bardzo prosty sposób poprzez stronę internetową. Kontrole pracowników przeprowadzane są przez wyspecjalizowane firmy na terenie całego kraju, w ciągu 1-3 dni roboczych od przyjęcia zlecenia – dodaje.

Kontrole według procedur zgodnych z obowiązującymi przepisami

Kontrolerzy działają wedle procedur zgodnych z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). To osoby wykfalifikowane z zakresu HR i prawa pracy, działające przy zachowaniu wysokiej jakości standardów etycznych. Każdy z kontrolerów powinien okazać nam specjalną legitymację oraz zgodę pracodawcy na przeprowadzenie kontroli.

Conperio zajmuje się audytem, doradztwem i kompleksowym zarządzaniem problemem absencji chorobowej. Rozwiązania firmy gwarantują klientowi pełną kontrolę nad podejmowanymi działaniami, które są indywidualnie dopasowywane do danego zakładu pracy z uwzględnieniem jego specyfiki. Działania firmy prowadzone są wielopłaszczyznowo – od analizy sytuacji wyjściowej u pracodawcy i porównania jej z innymi firmami z branży i/lub regionu, przez badanie czynników wpływających na poziom absencji chorobowej, aż po działania terenowe oraz analizę przyczyn w oparciu o opinie pracowników i zgłoszone przez nich sugestie. Celem jest dostarczanie pracodawcom obiektywnej informacji o absencjach pracowniczych w celu ich efektywnego obniżenia.