Gdzie budują się nowe sklepy Lidl? Mamy listę

Początki sieci Lidl w Polsce to rok 2002. Wtedy też otwarto pierwszy sklep w stolicy Wielkopolski, w Poznaniu.

Marka Lidl jest obecna w 31 krajach. W Polsce ma ponad 800 sklepów i zatrudnia 25 tys. pracowników.

Lidl w Polsce od 2002 r. Zatrudnia 25 tys. ludzi

Niedługo Lidl będzie świętować otwarcie w Polsce placówki nr. 900.

- Każdy kolejny sklep Lidl to dla nas ogromny sukces. Cieszymy się, że możemy zaproponować mieszkańcom szeroką ofertę naszych produktów. Jednocześnie, by ułatwić planowanie codziennych zakupów, rozwijamy aplikację Lidl Plus, ułatwiającą zarządzanie domowym budżetem, oferującą liczne promocje i rabaty, dostęp do gazetek produktowych oraz wydłużoną możliwość zwrotów przy zakupie artykułów przemysłowych. Korzystając z aplikacji, klienci mają również możliwość dokonywania wygodnej płatności mobilnej za sprawą Lidl Pay – tak komentuje otwieranie nowych placówek Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.

Sklepy Lidl mają powierzchnię ok. 1000 mkw. i pracuje w nich średnio 20 osób. Placówki są czynne od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 20:00.

Nowe sklepy Lidl 2023

Poniżej nowa lista sklepów Lidl w budowie:

Lidl Stary Konik

ul Terespolska , Stary Konik (etat - 130 godzin, wynagrodzenie 3 638 - 3 863 zł brutto / miesięcznie)

Lidl Kraków

ul. Chełmska , Kraków

Lidl Otrębusy

ul. Pszczelińska 111 , Otrębusy

Lidl Białystok

ul. Poleska, Białystok

Lidl Pruszcz Gdański

Grunwaldzka 99 , Pruszcz Gdański

Lidl Mielno

Lechitów, Mielno

Lidl Łapy

Wodociągowa, Łapy

Lidl Warszawa

ul. Radzymińska, Warszawa

Lidl Mikołów

ul. Podleska 14, Mikołów

Lidl Syców

ul. Kolejowa 1b, Syców

Lidl Ostrzeszów

Leśna 41 a , Ostrzeszów

Lidl Steszew

ul. Zachodnia, Steszew

Lidl zarobki w sklepie 2023

Sieć Lidl podkreśla, że oferuje zarobki jedne z najwyższych w handlu. W ciągu minionego roku, pensje pracowników Lidl Polska znacząco wzrosły.

Pracownicy sklepów zarabiają 4 200-5 150 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy sieć gwarantuje wzrost płacy do poziomu 4 400-5 350 zł brutto. Po dwóch latach stażu pracy: 4 600-5 600 zł brutto.