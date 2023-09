Gdzie Dino kupuje grunty i otwiera sklepy? Podajemy listę lokalizacji

Bazując na doniesieniach lokalnych mediów zebraliśmy wiadomości o nowych marketach sieci Dino, które ruszą jeszcze w tym roku.

Gdzie aktualnie budują się nowe sklepy Dino?

Gdzie powstaną nowe sklepy Dino 2023?

Dino w Świeradowie- Zdroju i Gryfowie Śląskim

Portal lwowecki.info donosi, że jeszcze w tym roku sieć powinna otworzyć dwa sklepy Dino w Świeradowie- Zdroju, jeden przy ul. Grunwaldzkiej a drugi przy ulicy Głównej w Czerniawie- Zdroju.

Ponadto, sieć podjęła kroki w celu budowy kolejnego marketu w regionie. Ten powstanie w Gryfowie Śląskim, gdzie jeden sklep już od dobrych kilku lat z powodzeniem funkcjonuje. W dniu 31 sierpnia 2023 roku do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim inwestor złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego przy skrzyżowaniu ulic Floriańskiej, Ceglanej i Tulipanowej, obok żłobka gminnego.

Dino w Borzytuchomiu

W miejscowości Borzytuchom przy ul. Mickiewicza powstaje sklep sieci Dino. Market będzie zlokalizowany bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej 209. Otwarcie ma nastąpić w październiku.

Dino w Chrząstowie i Śremie

Tvrelax.pl pisze, że nowy sklep Dino wkrótce powstanie w Chrząstowie. Na początku sierpnia spółka złożyła w Starostwie Powiatowym w Śremie wniosek o pozwolenie na budowę budynku handlowo-usługowego o kubaturze 3100m3 wraz z niezbędną infrastrukturą – w tym m.in. parkingiem.

Jeśli Starosta Śremski nie będzie miał uwag do wniosku, to sklep powstanie przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 436 z drogą do Dobczyna i Wieszczyczyna. Spółka zakupiła grunt od Gminy Książ Wielkopolski. Wartość transakcji to 399 tysięcy złotych netto.

Pod koniec maja Dino Polska zakupiła grunty w Śremie. Mowa o dwóch parcelach z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową przy ulicy Szkolnej, które na sprzedaż wystawiła Gmina Śrem. Sieć handlowa kupiła dwie działki o powierzchni 3300 m2 za ponad 700 tysięcy złotych netto.

Dino w Olsztynie

Olsztyn.com.pl informuje, że być może wkrótce sieć otworzy sklep w Olsztynie. W lipcu br. do olsztyńskiego magistratu wpłynął wniosek od Dino Polska z prośbą o zgodę na budowę obiektu handlowo-usługowego. Urząd wezwał inwestora do uzupełnienia braków formalnych. Jeśli wszystko pójdzie po myśli spółki, pierwszy sklep sieci w Olsztynie stanie się faktem. Marka chce zagospodarować tereny w południowej części miasta. Chodzi o skrzyżowanie ulic Kubusia Puchatka i Królewny Śnieżki (osiedle Pieczewo).

Dino w Lubaniu

Lubanski.eu donosi, że w dzielnicy Księginki ruszyła budowa kolejnego w mieście dyskontu spożywczego marki Dino. Będzie to już trzeci sklep tej sieci w Lubaniu.

Nowy Dino będzie już 16 dużym sklepem spożywczo – przemysłowym w Lubaniu, bowiem w mieście istnieją placówki takich sieci jak: Biedronka (3 sklepy), Dino (2 sklepy) oraz po jednym: Chata Polska, Tako, Lidl, Aldi, Intermarche, Kaufland, oraz dwa markety budowlane Bricomarche i PSB Mrówka, a także markety o charakterze przemysłowym sieci Action i Pepco (po jednym sklepie z wymienionych marek).

Dino w Wałbrzychu

Portal walbrzych.dlawas.info podaje, że według nieoficjalnych informacji w Wałbrzychu mogą powstać jeszcze dwa dyskonty sieci Dino - pierwszy przy ul. Świdnickiej, niedaleko skrzyżowania z Noworudzką, w okolicach tartaku, a drugi niedaleko planowanego do przebudowy skrzyżowania ulic Moniuszki i Sikorskiego, na wysokości osiedla mieszkaniowego. Teraz pojawił się wniosek o pozwolenie na budowę.

Format sklepu Dino. Bardzo ważny dział mięsny

Markety Dino są otwarte od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:301 oraz w niedziele handlowe w godzinach 8:30 do 20:00. Każdy sklep Dino posiada stoisko mięsne z obsługą, w którym można kupić wysokiej mięsa, wędliny oraz przetwory mięsne dostarczane przez zakład mięsny Agro-Rydzyna.

Przypomnijmy, na koniec czerwca 2023 r. Dino Polska zwiększyła rozmiary swojej sieci do 2272 placówek, wobec 1975 rok wcześniej. Ekspansji geograficznej towarzyszyło utworzenie ponad 4,9 tys. nowych miejsc pracy. Łączne zatrudnienie w Grupie Dino wyniosło na koniec I półrocza 2023 r. 39,4 tys. pracowników.

Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu wyniosły 12,1 mld zł i były o 38,3% wyższe niż rok wcześniej. Dynamika sprzedaży w sklepach, które istnieją od co najmniej roku (like-for-like; LfL) osiągnęła poziom 23,3%.

– Rozwój postępuje zgodnie z planem i przynosi oczekiwane rezultaty w postaci rosnącej liczby odwiedzin konsumentów i stopniowej poprawie efektywności naszej organizacji. Nowe, ósme już centrum dystrybucyjne, które uruchomiliśmy w drugim kwartale w gminie Lubień Kujawski, w centralnej Polsce będzie wspierać dalsze stopniowe rozszerzanie zasięgu sieci Dino – mówił Michał Krauze, Członek Zarządu Dino Polska.