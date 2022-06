Gdzie Leroy Merlin straci, tam inni zyskają?

Rezygnujemy z zakupów w Leroy Merlin.

Czy inne sieci DIY skorzystają na trudnej sytuacji konkurenta?

Polacy kochają markety budowlane. W czasie pandemii wielu z nas decydowało się na remonty. Choć obecnie inflacja nieco temperuje nasze plany, rynek DIY nadal jest perspektywiczny, co potwierdzają inwestycje poszczególnych sieci. Czy kłopoty Leroy Merlin napędzą jego konkurentów?

Mniej kupujemy w Leroy Merlin

Agencja Inquiry niedawno zbadała, jak decyzje firm o pozostaniu w Rosji wpływają na wybory zakupowe Polaków. Okazało się, że rodacy bojkotują te firmy, które kontynuują swoją działalność na rynku agresora.

Połowie badanych zdarzyło się zrezygnować z zakupu dotychczas wybieranej marki z powodu jej dalszej obecności na rynku rosyjskim. Marką porzucaną z tego powodu zdecydowanie najczęściej jest Leroy Merlin. Z pewnością przyczyniły się do tego działania aktywistów z Ogólnopolskiego Bojkotu Leroy Merlin, ale też nierozważna polityka sieci, która z jedna strony, pomimo decyzji spółki-matki, wyraża sprzeciw przeciwko wojnie, a z drugiej wciąż sprzedaje rosyjskie i białoruskie produkty.

Według analizy Proxi.cloud i UCE RESEARCH, w sieci Leroy Merlin ruch spadł o 5,7% po ataku Rosji na Ukrainę. Natomiast w innych marketach budowlanych wizyt przybyło średnio o 6%. Liczba unikalnych klientów Leroy Merlin zmniejszyła się aż o 10,2%. Sklepy innych sieci w tym samym segmencie zyskały 0,04%.

– Biorąc pod uwagę to, że liczba unikalnych klientów Leroy Merlin spadła jeszcze mocniej niż ruch, można stwierdzić, że z tej sieci zrezygnowali przede wszystkim okazyjni nabywcy, a w mniejszym stopniu – regularni. Wśród tych drugich są m.in. firmy budowlane i ekipy remontowe. Bojkot dotyczył zatem głównie konsumentów, a w węższym zakresie – profesjonalistów – wyjaśnia Adam Grochowski, analityk w Proxi.cloud.

Leroy Merlin z reklamową ofensywą

Dotąd Leroy Merlin świetnie radziło sobie w naszym kraju. Zysk spółki Leroy Merlin Polska za 2020 r. to 345 985 000 zł. 150 000 000 zł z tej kwoty zostanie przeznaczonych na wypłatę dywidendy, a reszta na kapitał zapasowy. Zysk za 2019 r. to 238 417 000 zł, co oznacza wzrost o 107 568 000 zł.Jak bardzo mogą spaść te wskaźniki?

Od 11 marca – czyli od czasu, kiedy internet obiegła informacja o tym, że Leroy Merlin, nie zamierza wycofać się z Rosji, sieć wydała krocie na reklamy swoich usług. W TVP 1 wzrost kosztów na reklamę w porównaniu z miesiącem wcześniej wyniósł ponad 200 proc. - pisał w maju portalspozywczy.pl.

Czy same działania reklamowe i nacisk na promocje wystarczą, by klienci wrócili do sieci?

Obi z nowym konceptem

Tymczasem konkurencja nie zasypuje gruszek w popiele.

15 czerwca br. w Mysiadle k. Warszawy sieć OBI uruchomiła nową koncepcję marketu ogrodowo-remontowego. Ofertę produktową uzupełnia projektowanie ogrodów, mobilny serwis szybkich napraw w domu klienta czy projektowanie kuchni i łazienek oraz garderób. W przypadku łazienki i kuchni usługa projektowania kosztuje 1 zł, jeżeli klient zrobi w OBI zakupy na kwotę 2 tys. zł.

- Podczas jednej wizyty w OBI można zaprojektować nasadzenia, ogrodzenie, oświetlenie i nawodnienie oraz pełną architekturę ogrodową, z wizualizacją projektu, szczegółową wyceną, dostawą i montażem. Tak kompleksowe podejście do ogrodu to zupełnie nowy wymiar obsługi klienta i nieoceniona pomoc dla użytkowników - powiedział Adam Rosiński, prezes zarządu OBI.

W nowym markecie klienci będą mogli również wypożyczyć maszyny typu koparki i narzędzia remontowo-budowlane firmy Ramirent lub skorzystać z ofery firm wykonawczych.

W Mysiadle zastosowano intuicyjny układ sklepu, a w nim nowe rozwiązania ekspozycyjne. Dodatkowo stworzono strefę Drive-in umożliwiająca prosty odbiór materiałów budowlanych. Do dyspozycji klientów oddano też kasy samoobsługowe. Dodatkowo ustawiono OBImat – dedykowany odbiorom zamówień internetowych 24/7, w tym również gabarytów na paletach. Obok ustawione są przyczepy, które można także wynająć za 1 zł przy określonym pułapie zakupów.

Zdaniem Adama Rosińskiego nasz rynek jest jeszcze daleki od nasycenia, więc OBI - mając obecnie 61 sklepów - spokojnie może dobić do setki.

Castorama zaproponuje mniejszy format?

28 kwietnia spółka KINGFISHER INVESTISSEMENTS zgłosiła w Urzędzie Patentowym nowy znak towarowy - Castorama Express. Sieć niecały miesiąc temu zapowiadała, że szykuje nowy format sklepu. Możliwe, że będą to właśnie mniejsze placówki działające pod tym szyldem.

W kwietniu przedstawiciele firmy podkreślali: - Castorama prowadzi sprzedaż w multi-formacie – wszystkie kanały wciąż rozwijamy tak, aby dostarczyć każdemu klientom odpowiedni sklep w odpowiednim miejscu, zgodnie z ich preferencjami. Mamy sklepy wielkopowierzchniowe, smart i e-commerce. W planach mamy wprowadzenie w tym roku nowego modelu sklepu, który będzie kolejną odpowiedzią Castorama na potrzeby naszych klientów.

W ostatnim czasie firma zainwestowała m.in. w skrytki do samodzielnego odbioru zamówień. Urządzenia nazywają się Castomaty. Wraz z początkiem maja br. Castorama wprowadziła do swoich sklepów te urządzenia, które mieszczą nawet wielogabarytowe towary na wózkach zakupowych. Ze skrytek automatycznych umieszczonych przy sklepach Castorama można odbierać zamówienia o każdej porze dnia i nocy 24/7. Produkty zamówione na castorama.pl, lub przez telefon, są gotowe do odbioru już po 2 godzinach od złożenia zamówienia (przy zamówieniach złożonych w godzinach pracy sklepu i z odpowiednim wyprzedzeniem przed zamknięciem).

Wraz z początkiem maja br. Castorama wprowadziła do swoich sklepów Castomaty – skrytki mieszczące nawet wielogabarytowe towary na wózkach zakupowych. W ostatnim czasie Castorama wprowadziła też kartę Visa Castorama z limitem wydatków.

Czy działania konkurencji i negatywny PR odbiją się na wynikach Leroy Merlin? Przekonamy się niebawem.