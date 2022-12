Gdzie można kupić kosmetyki Barwa? Specjalna linia dla sieci dyskontów

Kosmetyki Barwa nie tylko w drogerii

Sieci handlowe coraz chętniej udostępniają swoje półki markom kosmetycznym. - Wynika to z faktu, że Polacy również sięgają po kosmetyki w dużych marketach. Sprzedaż w dyskontach wspierają też oferowane dla konsumentów akcje in-out, co podnosi atrakcyjność ich oferty”– mówi Wioletta Kmieć, krajowa koordynatorka ds. kluczowych klientów Barwa Cosmetics.

- Zauważamy też zmiany w przyzwyczajeniach konsumentów w zakresie zakupów kosmetycznych. Chociaż cena wciąż jest jednym z najważniejszych czynników, a Polacy chętnie korzystają z oferowanych promocji, to coraz większy odsetek konsumentów zwraca uwagę na jakość czy skuteczność produktów, a cenione marki kosmetyczne - zarówno polskie i światowe - pojawiają się poza drogeriami – dodaje Wioletta Kmieć.

Specjalna linia Barwy dla Pepco

Dla sieci Pepco marka stworzyła linię Peace Love Hair do świadomej pielęgnacji włosów, która idealnie wpisuje się w aktualne trendy. - Kosmetyki Barwa – zwłaszcza do włosów - zostały przyjęte z dużym entuzjazmem i cieszą się wysoko zadowalającym poziomem sprzedaży. Mamy poczucie, że ta współpraca niesie korzyści dla każdej ze stron – ocenia Wioletta Kmieć.

Kosmetyki Barwa w Pepco, fot. mat. pras.

Gdzie jeszcze można kupić kosmetyki Barwa?

W tym roku Barwa nawiązała też współpracę z wchodzącą powoli do Polski niemiecką siecią drogerii DM, która obok nowych produktów niedostępnych dotąd na polskim rynku, udostępniła półki dobrze znanym lokalnym markom. Barwa stawia na dalszą współpracę.

Prognozy dla rynku kosmetycznego w Polsce

Według PMR w 2022 r. prognozy wskazują wzrost rynku kosmetycznego w Polsce o 6,1% (rok do roku), do około 27,7 mld zł. Jest to najwyższy wzrost w tej kategorii od 2009 roku. Na tak wysoki wzrost rynku przyczynia się kilka czynników, m.in. brak przewidywanych już obostrzeń związanych z ewentualnymi kolejnymi falami epidemii, rosnąca inflacja powodująca wzrost cen produktów, a zarazem ogólną wartość wydatków na kosmetyki, czy napływem uchodźców z Ukrainy.