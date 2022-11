Twórcy aplikacji Pana Paragon razem z ekspertami z systemu Yanosik przygotowali zestawienie najdroższych i najtańszych dróg pod względem cen paliw.

Najdroższe i najtańsze trasy do tankowania paliwa

– PanParagon to aplikacja do przechowywania dowodów zakupu. Dzięki anonimowym danym, które trafiają do naszego systemu jesteśmy w stanie tworzyć różnego rodzaju analizy. Tym razem postanowiliśmy przyjrzeć się cenom benzyny 95, oleju napędowego oraz gazu LPG. Na podstawie informacji zawartych na paragonach, przyporządkowaliśmy je do poszczególnych rodzajów dróg. W celu uzyskania jeszcze dokładniejszej analizy, nasze wyniki zestawiliśmy z danymi z systemu Yanosik, w którym kierowcy oprócz bieżącej sytuacji na drodze informują o aktualnych cenach paliw na stacjach. Na tej podstawie powstał rzetelny raport, w którym prezentujemy najdroższe i najtańsze do tankowania trasy – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon. – Nasze badanie obejmuje okres od 1 do 25 października 2022 roku – dodaje.

Autostrady czy drogi krajowe – gdzie więcej zapłacimy za paliwo?

Wyniki badania pokazują jednoznacznie: najwyższe ceny czekają na nas na stacjach paliw znajdujących się przy autostradach. W zależności od rodzaju paliwa ceny są tutaj wyższe średnio o około 30 groszy w stosunku do dróg krajowych. Największą różnicę odczują kierowcy tankujący LPG. To oni na autostradzie zapłacą średnio 36 groszy więcej na jednym litrze. W nieco lepszej sytuacji są zmotoryzowani, którzy kupują benzynę 95 – różnica na autostradzie względem drogi krajowej w tym przypadku wynosi 31 groszy na litrze. Najmniejsza dysproporcja cenowa czeka na kierowców z silnikami Diesla – 19 groszy na litrze ON na niekorzyść autostrad.

Najatrakcyjniejsze ceny czekają kierowców na stacjach przy drogach krajowych, a po środku stawki znajdują się drogi ekspresowe.

Gdzie najtańsze paliwo?

Spośród autostrad najkorzystniej ceny On i LPG przedstawiają się na A1. W zestawieniu najtańszych autostrad pod względem cen benzyny 95 znalazła się natomiast A6. Tam za jeden litr PB 95 średnio kierowcy płacili 6,89 zł. Przypomnijmy, że przy tej samej autostradzie stacje paliw mają najdroższą ofertę w przypadku Diesla.

Korzystne oferty znajdziemy również przy drogach ekspresowych tj. S86 – w przypadku PB 95, S52 z ofertą ON i S74 LPG. Tanio można zatankować także przy drodze krajowej nr 24, 47 i 88.

Na szczególną uwagę zasługuje DK 24, przy której najtaniej w kraju zatankujemy PB 95 (6,39 zł/l). Warto jednak przypomnieć, że to właśnie przy tej trasie oferta oleju napędowego jest najdroższa spośród wszystkich dróg krajowych na terenie Polski.

Ceny paliwa a typ drogi