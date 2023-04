Gdzie powstają nowe sklepy Dino?

Bazując na doniesieniach lokalnych mediów zebraliśmy wiadomości o kolejnych nowych marketach sieci Dino.

Nowe sklepy Dino w 2023 r.

Dino w Gryfinie

W Gryfinie 24 kwietnia otwarto market Dino. Sklep oferuje około 5 tys. pozycji asortymentowych obejmujących różne produkty. Dino czynne będzie w dni powszednie do godz. 22.30 (gryfino.pl)

Dino w Sławnie

W Sławnie przy ulicy Armii Krajowej powstanie market Dino. Właśnie rozpoczęła się jego budowa. To będzie drugi sklep sieci w mieście. Wykonawca zapowiada zakończenie prac budowlanych 1 września 2023 roku. (slawno.naszemiasto.pl)

Dino w Cerkwicy

Nowy sklep Dino powstanie przy ulicy Polnej w Cerkwicy (gmina Karnice), nieopodal hurtowni budowlanej. Prace mają rozpocząć się w przyszłym miesiącu (superportal24.pl)

Dino w Wielbarku

Tygodnik szczytno.pl donosi, że przy ulicy Kętrzyńskiego w Wielbarku (wylot na Jedwabno) powstanie sklep sieci Dino. Inwestycja już się właściwie rozpoczęła, bo inwestor przebudowuje drogę gminna, aby zrobić wjazdy na parking przy sklepie.

Ekspansja Dino już nie tak szybka?

Sieć Dino na koniec marca 2023 r. liczyła 2210 sklepów wobec 1880 rok wcześniej. Oznacza to, że w pierwszym kwartale roku uruchomiono 54 nowe sklepy.

Sieć zapowiedziała, że ostrożniej będzie podchodzić do wyboru nowych lokalizacji:

- Z większą ostrożnością niż dotychczas będziemy podchodzić do finansowania zewnętrznego w związku z wysokimi stopami procentowymi, oraz do procesu wyboru nowych lokalizacji i budowy sklepów, by minimalizować wpływ inflacji na nasze koszty rozwoju. Oczekujemy, że w 2023 roku przełoży się to na wzrost ogólnej liczby sklepów Dino o niskich kilkanaście procent - podała ostatnio spółka w liście do akcjonariuszy.

Sklepy Dino cechuje jednolity format. Typowa placówka to wolno stojący budynek, otwarty od 06.00-23.30. Większość sklepów ma ok. 400 mkw. powierzchni sali sprzedaży i jest zlokalizowana na działkach z parkingiem dla 10‒30 samochodów.

Lokalizacje sklepów Dino są starannie wybierane tak, aby znajdowały się w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego bądź samochodowego.