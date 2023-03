Gdzie ruszą nowe sklepy Lidl? Lista 2023

Ostatnie otwarcia sklepów Lidl miały miejsce 23 lutego. Wtedy też detalista otworzył aż 5 nowych sklepów w: Baranowie, Bytomiu, Kłobucku, Prabutach i w Rudnie. Niedługo sieć będzie mogła się pochwalić sklepem numer 900.

„Każdy kolejny sklep Lidl to dla nas ogromny sukces. Cieszymy się, że możemy zaproponować mieszkańcom szeroką ofertę naszych produktów. Jednocześnie, by ułatwić planowanie codziennych zakupów, rozwijamy aplikację Lidl Plus, ułatwiającą zarządzanie domowym budżetem, oferującą liczne promocje i rabaty, dostęp do gazetek produktowych oraz wydłużoną możliwość zwrotów przy zakupie artykułów przemysłowych. Korzystając z aplikacji, klienci mają również możliwość dokonywania wygodnej płatności mobilnej za sprawą Lidl Pay” – mówiła Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.

Sklepy Lidl mają powierzchnię ok. 1000 mkw. i pracuje w nich średnio 20 osób. Placówki są czynne od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 20:00.

Nowe sklepy Lidl 2023

Poniżej lista sklepów Lidl w budowie:

Lidl Mikołów

ulica Podleska 14e; 43-190 Mikołów (wynagrodzenie pracownika sklepu etat 130h: 3150-3450 zł brutto / mies.)

Lidl Katowice

ulica gen. Stefana Grota-Roweckiego 2F; 40-748 Katowice (etat 130h: 3263-3600 zł brutto / mies, pełny etat: 4350 - 4800 zł brutto / mies.)

Lidl Gogolin

ulica Krapkowicka 160, 47-320 Gogolin

Lidl Syców

ulica Kolejowa 1b, 56-500 Syców

Lidl Ostrzeszów

ulica Leśna 41 a, 63-500 Ostrzeszów

Lidl Stary Konik

ulica Terespolska; 05-074 Stary Konik

Lidl Pruszcz Gdański

ulica Grunwaldzka 99, 83-000 Pruszcz Gdański

Sieć Lidl podkreśla, że oferuje zarobki jedne z najwyższych w handlu. W ciągu minionego roku, pensje pracowników Lidl Polska znacząco wzrosły. W ten sposób sieć dostosowała je do bieżącej sytuacji rynkowej.

Lidl zarobki pracowników sklepu 2023

Od stycznia 2023 r. pracownicy sklepów zarabiają od 4200 zł brutto do 5150 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku ich płaca wzrasta do poziomu od 4400 zł brutto do 5350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy - od 4600 zł brutto do 5600 zł brutto. Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo definiowany w umowie o pracę.

Pracownicy magazynów otrzymują z kolei od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy ich wynagrodzenie rośnie do poziomu od 5050 zł brutto do 5500 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia, wynosi od 5300 zł brutto do 5800 zł brutto, a po trzech latach pracy - od 5650 zł brutto do 6050 zł brutto.

Rozpoczynając pracę, menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 6700 zł brutto do 7000 zł brutto. Po roku ich płaca wzrasta do poziomu od 7000 zł brutto do 7400 zł brutto, a po 2 latach wynosi od 7800 zł brutto do 8300 zł brutto. Co więcej, w Lidl Polska wszystkim menedżerom sklepów przysługuje komfortowy samochód służbowy.

- Jesteśmy jednak świadomi, że dla naszych pracowników liczą się także inne, pozapłacowe benefity, które oferujemy. To m.in. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta Multisport, wyprawka "dla maluszka" oraz pierwszoklasisty, a także bezpłatny Program Wsparcia Pracowników, w ramach którego mogą oni skorzystać z pomocy psychologa, prawnika i doradcy finansowego. Jedną z zalet pracy w Lidl Polska jest również szansa na rozwój zawodowy - firma promuje równość płacową kobiet i mężczyzn oraz awanse wewnętrzne. Co więcej, wszyscy pracownicy oraz ich bliscy mogą poszerzać swoje kompetencje dzięki bezpłatnemu dostępowi do eTutor, platformy służącej do samodzielnej nauki języków obcych online - mówią nam przedstawiciele sieci.

Praca sezonowa w Lidlu

Przypomnijmy, że 6 marca rozpoczęła się wewnętrzna rekrutacja do programu „Ahoj PRZYGODO!”, w ramach którego kilkaset osób podejmie pracę sezonową w turystycznych miejscowościach. Lidl zapewni im m.in. zakwaterowanie oraz dodatkowe benefity, w tym premię w wysokości 600 zł brutto miesięcznie.

Każdego roku, w okresie od czerwca do września, Lidl Polska zaprasza swoich pracowników do pracy w górskich i nadmorskich kurortach. Mając na uwadze rosnące zainteresowanie programem – w 2020 roku do pracy sezonowej wyjechało 130 chętnych, rok później ponad 200, a w ubiegłym roku aż 330 – firma planuje zaprosić do udziału w tegorocznej edycji jeszcze większe grono osób