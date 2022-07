Gdzie ruszy Dino numer 2000? Biedronce osiągnięcie tej skali zajęło 18 lat

Pierwszy market pod szyldem Dino ruszył w 1999 r., w województwie wielkopolskim. Kilka dni temu sieć informowała, że na koniec czerwca 2022 r. placówek było już 1975. 2000. sklep zostanie otwarty już wkrótce, w końcu do okrągłej liczby zostało tylko 25 otwarć, a Dino otwiera w pół roku ok. 160 placówek. Prawie każdego dnia w Polsce uruchamiany jest nowy sklep pod tym szyldem. Oznacza to, że dojście do tej liczby zajęło polskiej sieci 23 lata.

Historia rozwoju Dino

Jakie wydarzenia odegrały ważną rolę w historii spółki?

1999 Pierwszy sklep pod marką Dino

2002 Pierwsze centrum dystrybucyjne

2003 Dino zacieśnia relacje z zakładami mięsnymi Agro-Rydzyna

2004-2009 Rozwój wokół centrum dystrybucyjnego w Krotoszynie

2010 100 sklepów i okres dynamicznej ekspansji

2013 300 sklepów i drugie centrum dystrybucyjne

2014-2015 500 sklepów i realizacja ogólnopolskich ambicji

2016 10 tysięcy pracowników i trzecie centrum dystrybucyjne

2017 Kontynuacja dynamicznego rozwoju i debiut na GPW

2018 202 otwarcia nowych marketów w jednym roku

2019 243 nowe markety w 2019 roku

Biedronka z 2000. sklepem po 18 latach, Dino po 23

Spółka Dino Polska jest często porównywalna z Biedronką. Przypomnijmy zatem, że 2000. sklep Biedronka został otwarty po 18 latach obecności marki ma rynku.

Pierwsze sklepy sieci Biedronka w Polsce powstały w 1995 roku. Jeden z nich został otwarty w Poznaniu przy ulicy Newtona, drugi w Śremie przy ulicy Sikorskiego.

Założycielem sieci Biedronka był przedsiębiorca Mariusz Świtalski, właściciel Elektromisu. W 1997 roku Jerónimo Martins odkupiło od tej firmy 210 sklepów.

Sklep Biedronka numer 2000. został otwarty 8 października 2013 r. w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 366.

2013 rok był przełomowy dla Biedronki. Otwarta została nowa siedziba przy ul. Dolnej 3 w Warszawie. Firma została też oficjalnym sponsorem Reprezentacji Polski w piłce nożnej.

- Przez ponad 17 lat działalności sieć Biedronka zdołała na stałe wpisać się w krajobraz Polski i podbić serca Polaków. Dlatego na lokalizację 2000. placówki wybraliśmy Łódź, która znajduje się w samym sercu Polski. Dwutysięczny sklep sieci Biedronka w Polsce jest kolejnym etapem w realizacji naszego celu, którym jest uruchomienie 3000 sklepów do 2015 roku - powiedział ówczesny Dyrektor Generalny Sieci Biedronka w Polsce - Tomasz Suchański.

Uroczyste otwarcie 2000. sklepu Biedronka w Łodzi fot. mat.pras.