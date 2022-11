Gdzie zrobimy zakupy przedświąteczne?

Planujemy wydać tyle samo co rok temu

Mimo rosnących kosztów życia, zdecydowana większość (77%) planuje wydać tyle samo na świąteczne zakupy co rok temu, 15% planuje wydać mniej. Jednak jak komentuje Monika Kowalik, Country Manager Groupon Polska, nie oznacza to, że nasze zakupy będą wyglądały tak samo.

Ze względu na wzrost cen, utrzymanie wysokości budżetu może tak naprawdę oznaczać konieczność ograniczenia zakupów prezentowych lub szukania alternatyw. Jeśli chcielibyśmy zrobić podobne zakupy, wykorzystując taki sam budżet, bardzo dobrym kierunkiem jest rozpoczęcie zakupów z wyprzedzeniem i szukanie okazji, czy to w czasie wyprzedaży, czy dzięki takim miejscom jak Groupon, gdzie możemy odnaleźć lokalne oferty w bardzo dobrych cenach.

Kiedy i gdzie robimy zakupy?

Większość z nas (59%) rozpoczyna zakupy świąteczne na przełomie listopada i grudnia, a prawie połowa z nas (43%) deklaruje zakończenie zakupów w drugiej połowie grudnia, czyli tuż przed świętami.

W porównaniu z naszymi zachodnimi sąsiadami, nie korzystamy z wydarzeń wyprzedażowych często. 38% badanych Polek i Polaków planuje skorzystać z promocji w ramach Black Friday - to znacząco mniej niż w innych krajach europejskich, m.in. Włoszech (61%), Hiszpanii (57%) czy Niemczech (52%).

Nasi ankietowani deklarują, że około 64% swoich zakupów zrobią w dużych, sieciowych sklepach, a 36% u mniejszych, lokalnych sprzedawców - jest to najniższy wynik wśród wszystkich badanych krajów.

Podczas zakupów Polki i Polacy za najważniejsze uważają cenę i koszty dostawy, jak również jakość (96%) i praktyczność (88%) prezentów, ale wiele osób zwraca również uwagę na przydatność/istotność (87%) oraz personalizację (77%).

Kupujemy częściej dla przyjaciół niż rodziny

Najwięcej z nas (86%) planuje zakupy dla przyjaciół, a 58% dla rodziny. Aż połowa z nas (51%) chce obdarować współpracowników - jest to wyjątkowe na skalę europejską, gdzie mniej niż 12% badanych ma w planach podobny gest.

Co drugi kupujący wybiera na prezent książki (50%), odzież (49%) lub zabawki (49%). Jednak wolelibyśmy dostać coś innego - 44% z nas marzy o przeżyciach (np. wydarzeniach kulturalnych czy sportowych), 42% o podróżach, a 39% o usługach osobistych wspierających zdrowie czy samopoczucie.

Obdarowywanie naszych bliskich w czasie świąt jest silnie zakorzenione w naszych tradycjach i naszym DNA. Decydujemy się sprawić tę przyjemność nie tylko rodzinie, ale naszym przyjaciołom czy nawet współpracownikom. Postrzegamy to jako okazję do okazania naszej sympatii, wdzięczności. Jak pokazują nasze badania, najczęściej chcielibyśmy dostać coś niematerialnego - inspirujące doświadczenie, wspólnie spędzony czas, czy też szansę na zadbanie o siebie samego. Obserwujemy to w Groupon - przez ostatnie dwa lata rośnie sprzedaż ofert w tych właśnie kategoriach dostępnych na naszej stronie. Myślę, że to świetnie pokazuje zachodzące zmiany w zachowaniach i potrzebach konsumenckich - dodaje Monika Kowalik, Country Manager Groupon Polska.