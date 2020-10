Gemini Holding: Branże muszą mieć czas, aby przygotować się do ewentualnych ograniczeń

W ocenie Gemini Holding potrzeba ściślejszej współpracy branży z rządem, konsultacji obostrzeń przed ich ogłoszeniem i czasu na ich wprowadzenie, od momentu ogłoszenia.

- Wciąż walczymy o odzyskanie obrotów w sklepach naszych najemców. Jest to walka na dwóch frontach, bo jednocześnie także walczymy o miejsca pracy, jakie tworzą znajdujące się u nas marki - mówi Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.

I dodaje: - Wprowadzone rygorystyczne procedury i szeroka kampania informacyjna pozwoliły nam wdrożyć zasadę dystansu społecznego, usprawniły także ruch w galerii, tworząc bezpieczną przestrzeń, także dla grup ryzyka, czyli np. seniorów czy rodzin z dziećmi. Tym bardziej, że wielu klientów zmieniło swoje nawyki zakupowe. Analiza wyników ostatnich miesięcy pokazuje wyraźnie, że zakupy są szybsze. Klienci spędzają mniej czasu w centrum handlowym, ale ich zakupy są bardziej celowe, co przekłada się na dużo wyższą konwersję. Same zakupy często odbywają się też w mniejszych grupach - dodaje.

"Tak" dla przywrócenia handlu w niedzielę

Przedstawiciele holdingu wskazują rozwiązanie, które mogłoby pomóc w obecnej sytuacji. - Konieczne jest zniesienie zakazu handlu w niedzielę. Taka decyzja sprawiłaby, że ruch w galeriach rozłożyłby się nie na 6, a na 7 dni, mocno odciążając footfall w piątek i sobotę, ale także w poniedziałek - mówi Zbigniew Nowak, dyrektor Gemini Park Tarnów.

- W ten sposób dodatkowo moglibyśmy skuteczniej zadbać o przestrzeganie dystansu społecznego, a także uchronilibyśmy wiele sklepów przed ewentualnym tworzeniem się kolejek. Byłoby to duże usprawnienie, zwłaszcza dla osób pracujących w tygodniu. Byłby to także ważny krok w kierunku ratowania rynku pracy jaki tworzą galerie. Zniesienie zakazu pobudziłoby także konsumpcję. Ten ostatni element jest szczególnie ważny w kontekście widma kryzysu gospodarczego - dodaje.

Gastronomia na celowniku

Holding apeluje także do rządzących o rozwagę, zwłaszcza w kontekście ostatnich ograniczeń dotyczących gastronomii oraz klubów fitness. - Tak poważny krok, podobnie jak każde nowe obostrzenie, powinien być konsultowany, przede wszystkim z przedstawicielami branży, której dotyczy. Konieczne jest poznanie stanowiska drugiej strony, ale także pomysłów i rozwiązań, jakie proponują restauratorzy czy właściciele klubów fitness. Branże muszą mieć także czas na to, aby przygotować się do ewentualnych ograniczeń, tak aby np. nie marnować zakupionego towaru do restauracji i nie narażać się na kolejne, bardzo wysokie koszty z tym związane - dodaje Anna Malcharek.