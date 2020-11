Gemini Holding: Centra handlowe są przygotowane do działania niezależnie od rozwoju pandemii

Anna Malcharek, dyrektor zarządzająca Gemini Holding, fot. mat. pras.

Zapadła decyzja o otwarciu galerii, ale w najwyższym reżimie sanitarnym. - To słuszny i rozsądny krok, za którym stoją liczne argumenty. Tradycyjnie dla handlu IV kwartał roku, a zwłaszcza sezon świąteczny jest kluczowy. W wielu sklepach generuje on nawet 30 proc. rocznego przychodu. Dalsze utrzymywanie ograniczeń mogłoby pogłębić straty rynku o kolejne 12 mld zł, co razem z listopadem dało by 20 mld zł. Zepchnęłoby to wiele marek na krawędź bankructwa, byłoby także potężnym ciosem w rynek pracy. Dziś pojawia się nadzieja, że najemcom chociaż częściowo uda się odrobić straty - uważa Anna Malcharek, dyrektor zarządzająca Gemini Holding.

Anna Malcharek podkreśla, że centra handlowe w Polsce od wielu miesięcy przygotowane są do bezpiecznej obsługi klienta, co stale jest podkreślane w komunikacji z rządem. - W ostatnich miesiącach w obiektach handlowych wdrożono wszystkie rekomendacje GIS i Ministerstwa Rozwoju, Prac i Technologii. Co więcej, właściciele i zarządcy dodatkowo wprowadzają własne procedury dotyczące m.in. czystości, które znacznie wykraczają poza te ustanowione przez władze. Centra handlowe mogą być otwarte, ponieważ są doskonale przygotowane do działania niezależnie od rozwoju pandemii w Polsce - mówi dyrektor zarządzająca Gemini Holding.

Jej zdaniem pandemia sprawiła, że inaczej niż przed rokiem zachowujemy się także w centrach handlowych. - Sklepy odwiedzamy najczęściej w pojedynkę, rzadko kiedy w grupie. Skracamy także czas pobytu w galerii do absolutnego minimum, najczęściej wybierając się do kilku wybranych sklepów. Dominuje więc "fast shopping". W centrach handlowych nie dochodzi także do zgromadzeń. Święta, odbywające się w szczycie II fali pandemii, mogą pogłębić te zmiany, przyczyniając się do znacznego rozproszenia klientów. W tym pomóc mogą także aż 2 niedziele handlowe w grudniu i wydłużone godziny otwarcia. To będą zdecydowanie inne święta w galeriach, co nie oznacza, że będą gorsze - powiedziała Anna Malcherek.



Utrzymanie lockdownu branży rozrywkowej czy fitness, a także ograniczenia w sprzedaży w branży gastronomicznej pogłębiają kryzys tych segmentów, generując ogromne straty dla najemców. - Branże te potrzebują pilnej i wielowymiarowej pomocy ze strony państwa i to nie tylko w ramach tarczy pomocowej. Konieczne jest pilne wypracowanie dodatkowych wytycznych, które umożliwią chociażby częściowe otwarcie tych miejsc - dodała przedstawicielka Gemini Holding.