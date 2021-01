Gemini Park: Pandemia pokazała jak ważna jest lokalność

Nie cichną apele o jak najszybsze przywrócenie handlu. Powód? Kondycja wielu centrów handlowych jest coraz słabsza, a w przetrwaniu pomaga im przede wszystkim budowana latami mocna lokalna pozycja i lojalne grono klientów, dla których obiekty te pozostają mimo ograniczeń destynacją zakupową.

W tyskim Gemini Park 30 proc. oferty pozostaje wciąż do dyspozycji klienta. To jest ponad 35 sklepów i punktów usługowych, a wśród nich: Biedronka, Delaz, TEDi, Empik, Jysk, Rossmann, Hebe czy Homla. W praktyce oznacza to, że działają wszyscy najemcy, którzy zgodnie z ostatnim rozporządzeniem mogą obecnie funkcjonować w reżimie sanitarnym - mówi Tomasz Misztalewski, dyrektor Gemini Park Tychy.

- Od momentu, kiedy pojawiły się obostrzenia związane ze stanem epidemii pojedynczy klient bielskiego Gemini Park wydaje nawet o 20 proc. więcej niż przed pandemią. To pokazuje, że w czasie kolejnych lockdownów oferta, którą zapewniamy jest w pełni wykorzystywana przez klientów z lokalnego rynku - mówi Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.