Gemini Park Tarnów stawia na segment modowy

W sumie nowi najemcy segmentu mody zajęli w Gemini Park blisko 2800 m kw., które specjalnie na ich potrzeby zostały wydzielone w centrum handlowym. Największym debiutem był HalfPrice. Stworzona przez Grupę CCC marka off price zajęła lokal mający 2381 m kw. To pierwszy sklep tego formatu w ofercie tarnowskiej galerii.

Nie jest to jednak jedyny multibrand wśród nowości. Segment modowy zasiliła również marka kaes, w ofercie której znaleźć można rzeczy w stylu athleisure, takich brandów jak m.in. Nike, Tom Tailor, New Balance, Reebok, 4F, Outhorn, Skechers czy Vans. Casualowo-modową ofertę do tenant-mixu wzniosła także marka PUMA, która otworzyła w Gemini Park pierwszy w regionie salon firmowy, a także Lee Cooper, który zadebiutował w nowym koncepcie.