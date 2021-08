Gemini Park Tychy zyska 7 tys. mkw. powierzchni

Rozbudowana część Gemini Park Tychy, fot. mat. pras.

Dzięki rozbudowie centrum handlowe Gemini Park Tychy, mające dziś 36,6 tys. m kw. powiększy się o ok. 7 tys. m kw., zyskując przy tym kino i nowe funkcje.

- Nowa część Gemini Park to przede wszystkim odpowiedź na doskonale przeanalizowane potrzeby mieszkańców Tychów i okolic, którzy często przemieszczają się pomiędzy miastami aglomeracji śląskiej i znają doskonale inne obiekty handlowe. Stąd pomysł poszerzenia funkcji galerii o kolejne - w tym o aspekt kulturalny w postaci nowoczesnego kina. Ponadto nasze obserwacje działającego już centrum potwierdziły, że niesłabnącą, a nawet rosnącą stale popularnością, cieszą się te miejsca, w których stwarzamy ludziom szansę spotykania się, rozmowy i wzajemnej obserwacji. Stosując się do tych spostrzeżeń, powiększamy również dwukrotnie w dosyć pomysłowy i mało inwazyjny sposób jedną z naszych przestrzeni wspólnych. Jednocześnie odchodzimy od terminu „food court”. Przestrzeń, która w rezultacie rozbudowy powstaje, spełnia bowiem znaczne więcej ról, jest miejscem integracji i interakcji - tłumaczy Michał Korolczuk, Head of Architecture w Gemini Holding.