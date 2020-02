Gfk: Bogaty jak mieszkaniec Warszawy czyli siła nabywcza według powiatów

Cechą charakterystyczną rozkładu siły nabywczej w Polsce jest wyraźny kontrast występujący pomiędzy poszczególnymi 380 powiatami. Najwyżej w zestawieniu znajduje się Warszawa z dochodem rozporządzalnym na osobę wynoszącym netto 13.150 euro.

Jak podaje Gfk, mieszkańcy stolicy mają o 73 procent więcej środków na wydatki konsumenckie niż wynosi średnia krajowa. W tegorocznej pierwszej dziesiątce po raz pierwszy znalazł się powiat Bielsko-Biała, który awansował o cztery miejsca w porównaniu do 2018 roku. Z siłą nabywczą na poziomie 9.853 euro na osobę Bielsko-Biała zajęła ósmą lokatę (spychając Pruszków poza pierwszą 10). Dla porównania najbiedniejszy powiat, Szydłowiec, osiągnął dochód rozporządzalny na osobę na poziomie 4.824 euro, co stanowi zaledwie 64 procent średniej krajowej i jedną trzecią średniej europejskiej. Oznacza to, że mieszkańcy tego powiatu mogą wydać w ciągu roku niewiele ponad jedną trzecią tego, co mieszkańcy Warszawy.

W 2019 r. średnia siła nabywcza w Polsce wyniosła około 7.589 euro na osobę, czyli nieco powyżej połowę średniej europejskiej. Oznacza to, że Polska zajmuje obecnie 29 miejsce w rankingu obejmującym 42 europejskie rynki.