GfK: Pandemia wzmocniła dyskonty i marki własne

Michał Maksymiec, dyrektor ds. współpracy z sieciami detalicznymi w Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia, fot. mat. pras.

W czasie pandemii znacznie większą wagę przywiązywaliśmy do ceny, częściej szukaliśmy promocji i sięgaliśmy po marki własne, a w naszych koszykach miejsce kosmetyków zajęły m.in. roślinne zamienniki mięsa i nabiału. Takie wnioski płyną z najnowszych analiz opracowanych przez Panel Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

W okresie od kwietnia 2020 roku do marca 2021 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, liczba wizyt w sklepach spadła aż o 46, co oznacza 13% spadek rok do roku. Najdotkliwiej odczuły to drogerie (-15,5%), małoformatowe sklepy specjalistyczne (-12,9%) oraz supermarkety międzynarodowe (-12%).

Tuż po wprowadzeniu pierwszych obostrzeń związanych z wybuchem pandemii koronawirusa miliony Polaków zdecydowały się zrobić duże zakupy. Trend zakupów na zapas nie dotyczył jednak wyłącznie pierwszych tygodni marca ubiegłego roku. W okresie od kwietnia 2020 roku do marca 2021 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, liczba wizyt w sklepach spadła aż o 46, co oznacza 13% spadek rok do roku. Najdotkliwiej odczuły to drogerie (-15,5%), małoformatowe sklepy specjalistyczne (-12,9%) oraz supermarkety międzynarodowe (-12%). W najmniejszym stopniu zmiany widoczne były w dyskontach, które jako konsumenci odwiedzaliśmy 5% rzadziej niż przed rokiem.

– Rzadsze zakupy stacjonarne polscy konsumenci częściowo rekompensowali częstszymi zamówieniami w sieci. Ze względu na liczne obostrzenia, a przede wszystkim w obawie o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, Polacy chętniej kupowali online, w wyniku czego kanał e-commerce odnotował dla kategorii FMCG 25% wzrost częstotliwości zakupów rdr. – wskazuje Michał Maksymiec, dyrektor ds. współpracy z sieciami detalicznymi w Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

Triumf dyskontów

Rzadsze zakupy przełożyły się na większe jednorazowe wydatki. Konsumenci w czasie pojedynczych zakupów mocniej wypełniali koszyki, a ich średnia wartość wzrosła aż o 20% rdr. Wartościowo, największe wzrosty zakupów Panel GfK zaobserwował w przypadku dyskontów, lokalnych supermarketów, a także sieciowych sklepów osiedlowych.