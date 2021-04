GfK: W kwietniu spadła skłonność konsumentów do zakupów

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, wyniósł w kwietniu: -11 i był o 1,2 pkt. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W kwietniu składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:



– nastąpił wzrost ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 1,6 pkt. proc., z poziomu -11,4 do -9,8;

– nastąpiło pogorszenie ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – spadek o 3,9 pkt. proc., z poziomu 0 do -3,9;

– nastąpiło pogorszenie ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – spadek o 1,6 pkt. proc., z poziomu -34,5 do -36,1;

– nastąpił spadek skłonności do zakupów – spadek o 0,8 pkt. proc., z poziomu -6,7 do 5,9.



Badanie zrealizowano w dniach 9-14 kwietnia na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób.