Ghelamco sprzedało park handlowy Plac Vogla

Otwarty do użytku w 2015 roku Plac Vogla posiada 5 tys. mkw. powierzchni handlowej i usługowej, na której znajdują się 24 lokale mieszczące sklepy, punkty usługowe, restauracje, kawiarnie, przedszkole i miejskie centrum kultury, a także wyposażony jest w parking na 169 samochodów. Do głównych najemców parku handlowego należą m.in. API Market, Rossmann, Hop Pop – children playroom, LOOP Fitness, Home and Kitchen, Empik i Cosmedica.

Plac Vogla zaprojektowany został w formacie lokalnego ośrodka handlu i usług o ulicznym charakterze oraz parterowej zabudowie. Usytuowane jest w otoczeniu zieleni, przy ulicy Vogla, stając się ulubionym miejscem zakupów mieszkańców warszawskich Zawad.