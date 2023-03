Gierzwałd: Lokalny konflikt wokół budowy magazynów Lidl

Kontrowersje wokół budowy magazynów Lidla w gminie Gierzwałd

- W związku z dalszym rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji dotyczących budowy Centrum Dystrybucyjnego Lidl w Gietrzwałdzie zdecydowanie podkreślam, że na terenie inwestycji NIE POWSTANIE SKŁADOWISKO ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, ANI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE! Realizacja takiego zamierzenia nie byłaby możliwa ze względu na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd. Podkreślam, że budowa składowiska odpadów nie jest i nie będzie realizowana na terenie całej gminy. (...) W przypadku Centrum planowane jest przeznaczenie ok 10% powierzchni hali na czasowe magazynowanie odpadów pochodzących ze sklepów obsługiwanych przez Centrum. Odpady nie będą poddawane na miejscu procesom utylizacji, w tym spalania. Cały proces zbierania, magazynowania odpadów do osiągnięcia ilości odpowiedniej do transportu, segregacji oraz przekazywania stosownym odbiorcom odbywa się w trybie ciągłym. Będą one zatem przywożone ze sklepów i sukcesywnie odbierane przez firmy posiadające stosowne uprawnienia - pisze Jan Kasprowicz, Wójt Gminy Gietrzwałd.

Centrum dystrybucyjne Lidla to tysiące miejsc pracy

Przypomnijmy, 23 grudnia wójt gminy Gietrzwałd poinformował o zakończeni postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek LIDL Sp. z o.o. Sp. k. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie „Budowa Centrum Dystrybucyjnego LIDL Gietrzwałd wraz z infrastrukturą techniczną – doziemne instalacje zewnętrzne w miejscowości Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd”. Według naszych wyliczeń będzie to 14. magazyn sieci w Polsce.