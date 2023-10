Gigant tytoniowy zwiększa inwestycje w Polsce

Japan Tobacco International wprowadza na polski rynek innowacyjne urządzenie do podgrzewania tytoniu - Ploom X. Wkłady tytoniowe do niego są produkowane w Polsce. Tym samym całkowita kwota inwestycji JTI w naszym kraju wzrośnie do blisko 1,3 mld dol.