Gigant z Chin chce podbić Europę zupełnie nowym konceptem sprzedaży

Oprócz klasycznych supermarketów pojawia się coraz więcej alternatyw dla codziennych zakupów. Konsumenci mogą regularnie otrzymywać produkty codziennego użytku dostarczane do drzwi klienta. Internetowy gigant z Chin otwiera właśnie kilka oddziałów w Niemczech, wprowadzając do niemieckich miast zupełnie nowy koncept. W Holandii działa on już w wielu miastach.

System „Click & Collect” działa w podobny sposób, jak tradycyjna usługa dostawy artykułów spożywczych. Klienci zamawiają żądany towar przez w internet, usługa nie dostarcza ich jednak pod drzwi klienta, ale do jednej ze stacji odbioru.

Stacje odbioru Ochamy mają są otwarte także poza klasycznymi godzinami

W Holandii, gdzie powstała firma Ochama, czerwone punkty odbioru są już częścią codziennego życia w wielu miastach. W sklepie internetowym klienci mogą zamówić świeżą lub mrożoną żywność, a także produkty niespożywcze, jak np. artykuły elektroniczne czy odzież. Są one następnie dostarczane do punktów odbioru, w których klient może je odebrać.

Ideą jest to, że konsumenci mogą robić w supermarkecie zakupy w dowolnym momencie i odbierać towary także w dowolnym momencie. Bo stacje mają być otwarte także poza klasycznymi godzinami targowymi. Ochama opisuje to jako „jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze zakupy”.

- Punkty odbioru pozwalają klientom dostać produkty dokładnie wtedy, gdy ich najbardziej potrzebują, bez konieczności planowania z wyprzedzeniem lub czekania w domu na dostawę – mówi cytowany przez chip.de Lei Ling, dyrektor chińskiego supermarketu.

Na razie w Niemczech planowanych jest 9 stacji odbioru w modelu Click & Collect. Powinny one znajdować się w Akwizgranie, Kolonii, Düsseldorfie, Essen i Gelsenkirchen.

Chiński supermarket współpracuje również ze sprzedawcami stacjonarnymi

Według firmy, ma ona już ponad 120 stacji w całej Europie. Na razie sklep internetowy jest dostępny tylko w języku niderlandzkim lub angielskim. W przyszłości ma zastosować również inne języki.

Towar pochodzi z Holandii, gdzie Ochama posiada magazyn o powierzchni 20 tys. mkw. Chiński supermarket współpracuje również ze sprzedawcami stacjonarnymi.

Z informacji firmy wynika, że obecność na rynku europejskim jest jeszcze w budowie, co oznacza, że planuje ona rozwój sieci w Europie.