GK Gobarto: Blisko pół miliarda przychodów ze sprzedaży

W pierwszym kwartale 2021 roku GK Gobarto wypracowała blisko 0,5 mld zł przychodów ze sprzedaży oraz 14,4 mln zł zysku EBITDA.

Po utrzymujących się przez dłuższy czas, rekordowo niskich cenach żywca wieprzowego, w pierwszym kwartale br. nastąpiło ich odbicie. W marcu br. średni poziom cen w Polsce wyniósł 5,28 zł/kg i był o ponad 35% wyższy niż w styczniu br. Mimo ostatnich znacznych wzrostów, aktualne ceny są wciąż niższe od tych z początku zeszłego roku. Na wysokim poziomie kształtuje się również sprzedaż zagraniczna wieprzowiny. Według wstępnych danych MRiRW (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), w pierwszych dwóch miesiącach 2021 r. polski eksport mięsa wieprzowego wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o około 9% - z 61 do 66 tys. ton. Wynik ten jest w dużej mierze zasługą epidemii ASF w Chinach, skutkującej spadkiem pogłowia i mniejszą produkcją wieprzowiny, a w efekcie również rosnącym popytem na mięso z UE. Z kolei import żywca do Polski kształtował się na podobnym poziomie co rok wcześniej.

Z powodu niskiej opłacalności hodowli trzody chlewnej oraz problemów z ASF od stycznia do początku kwietnia br. w Polsce ubyło ponad 20 tys. stad trzody chlewnej. Na początku kwietnia 2021 r. pogłowie w naszym kraju wynosiło zaledwie 10,2 mln sztuk, tj. aż o 9,4 proc. mniej w porównaniu ze styczniem 2021 r. i o 11,6 proc. mniej w porównaniu z końcem czerwca 2020 r., osiągając najniższy poziom od połowy lat 50-tych XX wieku.

Przeczytaj także: OneDayMore wchodzi w produkcję roślinnych zamienników mięsa

W trudnych warunkach rynkowych GK Gobarto wypracowała w I kwartale br. 498,4 mln zł przychodów ze sprzedaży. Mimo wielu ograniczeń eksportowych, wynikających między innymi z pojawiania się kolejnych ognisk ASF w Polsce, przychody ze sprzedaży zagranicznej utrzymują się w Grupie na wysokim poziomie. Na koniec marca br. stanowiły one 11,88-proc. udziału w przychodach ogółem, osiągając wartość 59,20 mln zł. W raportowanym okresie Gobarto nadal odczuwało skutki ograniczenia działalności w branży HoReCa z powodu pandemii koronawirusa. Przychody ze sprzedaży w tym segmencie rynku były niższe niż rok wcześniej i wyniosły 21,39 mln zł. Zysk EBITDA osiągnął 14,43 mln zł, zysk z działalności operacyjnej zamknął się w kwocie 3,94 mln zł, natomiast na poziomie wyniku netto Grupa osiągnęła stratę – 0,63 mln zł.

Obszarem działalności, który miał największy wpływ na osiągnięte wyniki Grupy był segment Mięso i wędliny reprezentowany przez spółkę Gobarto S.A. W okresie styczeń-marzec br. jego przychody ze sprzedaży wyniosły 461,52 mln zł przy 6,28 mln zł zysku EBITDA. Z powodu niskich cen wieprzowiny hodowla trzody chlewnej nie pokrywała przez część pierwszego kwartału br. kosztów produkcji i generowała straty. Dzięki rosnącym cenom żywca prowadzenie działalności w tym obszarze znowu staje się opłacalne. W efekcie w pierwszym kwartale 2021 r. segment Trzoda chlewna wygenerował 66,76 mln zł przychodów ze sprzedaży przy 0,6 mln zł zysku operacyjnego oraz 4,08 mln zysku EBITDA.