GK Specjał zarezerwował na inwestycje 200-300 mln zł

GK Specjał szuka doradcy, który opracuje firmie plan rozwoju na 10 - 15 lat. Specjał ma plany inwestycyjne, na realizacje których chce w ciągu najbliższych 2–3 lat przeznaczyć nawet 200 –300 mln zł.

GK Specjał prowadzimy obecnie rozmowy z wieloma firmami zainteresowanymi współpracą. - Działania konsolidacyjne i integracyjne są wpisane od lat przecież w zakres naszych zainteresowań. Dotyczy to zarówno firm o charakterze hurtowym, jak i sieci detalicznych. Oczywiście

nie mogę ujawniać nazw podmiotów, z którymi prowadzimy negocjacje, z pewnością jednak już wkrótce możliwe będzie ujawnieni naszych kolejnych zamierzeń w tej dziedzinie- mówi w firmowym kwartalniku Krzysztof Tokarz, prezes GK Specjał.

Grupa chce nawiązać współpracę ze specjalistyczną firmą gotową doradzać w kwestii rozwoju przedsiębiorstwa w perspektywie wieloletniej. - To nie chodzi o plan rozwoju na najbliższe dwa, czy trzy lata. W tej perspektywie wiemy co robić i żaden doradca nie byłby nam potrzebny. Uważam jednak, że tak dużej i znaczącej na rynku firmie jak Specjał potrzebny jest plan rozwoju na 10, a nawet 15 lat. I tu potrzebna jest firma doradcza, która byłaby gotowa uczestniczyć w przygotowaniu takiego właśnie wieloletniego programu. W jakim kierunku powinna pójść dalsza dywersyfikacja naszej działalności wobec zmian jakie będą zachodzić na rynku FMCG? W co warto zainwestować, aby za kilkanaście lat zbierać tego owoce? Chciałbym, aby przyszły nasz doradca wskazał nam potencjalne możliwości wieloletniego rozwoju. Chodzi także o to, aby taki projekt powstał z uwzględnieniem i w powiązaniu z naszymi planami inwestycyjnymi, na realizacje których chcemy

w ciągu najbliższych 2–3 lat przeznaczyć nawet 200–300 milionów złotych - zaznacza prezes GK Specjał.

Krzysztof Tokarz zdradza, że firma ma już pierwsze zgłoszenia i prawdopodobnie jeszcze tego lata nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.

GK Specjał działa w następujących obszarach: hurcie i detalu FMCG zapewniając dystrybucję z 19 oddziałów hurtowych, obsługując ponad 20 000 klientów oraz sieci franczyzowe Nasz Sklep, Livio, Rabat Detal liczące obecnie ponad 10000 sklepów, a także w hurcie i detalu medycznym, ochronie osób i mienia oraz usługach finansowych.