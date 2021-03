Glifosat w kaszach jaglanych Janex, Sante oraz Sonko

Ukazał się raport pt. „Konsumenci testują: Kasza jaglana – czy zawiera glifosat?”. W najnowszych badaniach przekroczenie dopuszczalnego poziomu glifosatu wykryto w kaszach jaglanych Janex, Sante oraz Sonko.

Dziś ukazał się raport pt. „Konsumenci testują: Kasza jaglana – czy zawiera glifosat?”. Zawiera on wyniki kolejnego badania kasz jaglanych pod kątem obecności szkodliwego glifosatu. Raport opublikowała Fundacja Konsumentów we współpracy z Instytutem Spraw Obywatelskich.

Czy producenci kasz jaglanych poprawili jakość swoich produktów?

Glifosat to główny składnik Roundupu - kontrowersyjnego środka chwastobójczego. .

- To, że rolnicy zamiast czekać na suche dni, wolą spryskać pole gryki czy prosa, z którego powstaje kasza jaglana, glifosatem wiadomo nie od dziś. Rośliny wtedy wysuszają się w mig, nie pleśnieją, łatwiej je zebrać. Z rozmów z wieloma rolnikami wiem, że nierzadko rośliny z pól „pryskanych” przeznaczają na sprzedaż, a na użytek własny pielęgnują zboża, owoce czy warzywa „bez dopalaczy” i nimi karmią własną rodzinę. Dlatego podczas zakupów warto sięgać po certyfikowaną żywność ekologiczną, która z założenia wolna jest od wszelkich pozostałości chemicznych, co zresztą potwierdził poprzedni raport Instytutu Spraw Obywatelskich i Fundacji Konsumentów o kaszach gryczanych, a także ten najnowszy o kaszach jaglanych uświadamiają konsumentów, ale także - miejmy nadzieję - mobilizują producentów do podnoszenia jakości i bezpieczeństwa oferowanych nam produktów – mówi Katarzyna Bosacka, dziennikarka, autorka programów telewizyjnych o tematyce zakupowej i konsumenckiej.

W konsumenckich testach produktów przeprowadzanych przez Fundację Konsumentów od 2019 roku, niezmiennie wykrywane są pozostałości glifosatu w kaszach. Wyjątek stanowią tzw. produkty ekologiczne, które w każdej edycji badań były „czyste”.

Po raz trzeci zbadano te same rodzaje kasz jaglanych (Plony Natury z sieci Biedronka, Cenos, Ekowital, Janex, Kuchnia Lidla, Kupiec, Melvit, NaturAvena, Sonko i Sante). Kasze przebadano w akredytowanym laboratorium Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, w grudniu 2020 r.

Najnowsze badania wskazują na sukces - liczba zanieczyszczonych kasz zmniejszyła się o połowę!

W najnowszych badaniach przekroczenie dopuszczalnego poziomu glifosatu wykryto w kaszach jaglanych Janex, Sante oraz Sonko. Autorzy raportu poinformowali o wykryciu pozostałości glifosatu zarówno Głównego Inspektora Sanitarnego, jak i producentów kaszy. Po tej interwencji firmy Janex i Sonko zadeklarowały wycofanie z rynku partii kasz jaglanych, z których pochodziły badane próbki.