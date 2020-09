Glifosat w żywności - po zeszłorocznych publikacjach szykuje się duża kontrola

fot. shutterstock

W związku z problemami zgłaszanymi przez organizację konsumencką, jak również konieczność podjęcia działań urzędowych w Planie pobierania próbek na rok 2020 zaplanowany został pobór 270 nacelowanych próbek zbóż i przetworów zbożowo - mącznych do zbadania w kierunku glifosatu i innych pestycydów - podał Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu.

Asortyment produktów, które mają zostać przebadane obejmuje: kaszę jaglaną, płatki jaglane pełnoziarniste, kaszę gryczaną białą/prażoną, mąkę żytnią pełnoziarnistą, płatki owsiane pełnoziarniste, kaszę orkiszową, kaszę jęczmienną pęczak, płatki jęczmienne pełnoziarniste, mąkę pszenną pełnoziarnistą.

W 2017 r. zgodnie z planem organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej pobrały i zbadały próbki żyta/mąki żytniej, gruszek, marchwi, pomarańczy i ryżu na obecność glifosatu. W jednej próbce gruszek stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnej dla glifosatu: wykryto 0,45±0,23 mg/kg (Najwyższy Dopuszczalny Poziom Pozostałości (NDP) = 0,1 mg/kg). Natomiast w 2018 r. pobrano i zbadano w kierunku glifosatu próbki m.in. gruszek, jabłek, pszenicy, ziemniaków, malin, bakłażanów, i in. W żadnej z ww. próbek nie stwierdzono przekroczeń wartości NDP dla glifosatu. W ramach systemu AAC (Administrative Assistance and Cooperation) w 2018 r. przesłano natomiast 1 zgłoszenie przekroczenia wartości NDP dla glifosatu w próbce kaszy gryczanej (w tym przypadku ziarno gryki pochodziło z Łotwy, a w Polsce znajdowało się przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem i konfekcjonowaniem ww. produktu). W 2019 r. glifosat był badany m.in. w brzoskwiniach, nektarynkach, gruszkach, grzybach, jabłkach, selerze korzeniowym, pomidorach, kaszach, i in. Z uwagi na obowiązujące okresy sprawozdawcze nie są jeszcze dostępne zweryfikowane dane z urzędowej kontroli i monitoringu żywności za 2019 r.