Global Cosmed bierze pod lupę swoich dostawców

Ryzyka związane z nieodpowiednimi warunkami pracy w łańcuchu dostaw czy brakiem działań dekarbonizacyjnych w tzw. Zakresie 3 stały się jednym z elementów wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw. Dlatego Grupa Kapitałowa Global Cosmed ogłosiła politykę zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw zgodnie z kryteriami ESG.

Misją Grupy Kapitałowej Global Cosmed jest dostarczenie produktów najwyższej jakości, tworzonych przez ludzi dla ludzi, przy użyciu najnowocześniejszej technologii i z troską o środowisko. Jednocześnie spoczywa na nas odpowiedzialność za zapewnienie, że nasza działalność gospodarcza nie przyczynia się – bezpośrednio czy pośrednio – do naruszania praw człowieka czy zanieczyszczenia środowiska. Dlatego od siebie i od naszych dostawców oczekujemy przestrzegania praw związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną klimatu - powiedziała Magdalena Miele, wiceprezes zarządu Global Cosmed S.A.

Global Cosmed przyjrzy się dostawcom pod kątem ESG

Polityka wskazuje najważniejsze, z punktu widzenia firmy, zasady, które powinny być przestrzegane w zakładach wytwarzających butelki, bazy do mydeł czy zapachy do płynów do płukania marek własnych GC SA. Mowa tu m.in. o zakazie pracy nieletnich czy pracy przymusowej, równouprawnieniu, prawie do bezpiecznej pracy, ale też o ochronie bioróżnorodności i dobrostanie zwierząt czy odpowiedzialnym zarządzaniu odpadami, wodą i ściekami. Polityka definiuje też najważniejsze struktury zarządcze, monitorujące przestrzeganie zgodności z przyjętymi zasadami i procedurą.

Jednym z istotniejszych elementów przyjętej przez zarząd deklaracji jest kwestia edukacji naszych dostawców i ich pracowników co do znaczenia zasad ESG dla rozwoju biznesu, wypełnienia oczekiwań konsumentów i rynku. Dlatego rozpoczęliśmy szkolenia dla pracowników firm odpowiedzialnych za dostarczanie składowych produktów oraz usług. Wierzymy, że dzieląc się wiedzą i prowadząc partnerski dialog efektywniej wypracujemy najlepsze praktyki rynkowe w obszarze ESG. Zaplanowane od grudnia audyty dostawców, poszerzone o nowe zagadnienia, będą okazją do przedstawienia nie tylko naszych wymagań ESG, ale też wymogów legislacyjnych, które w ramach dyrektywy CSRD czy tzw. „Due diligence” nakładane są na nas jako na spółkę giełdową - powiedział Marek Janik, dyrektor ds. zakupów w Global Cosmed S.A.

Global Cosmed S.A. jest jednym z największych producentów kosmetyków i chemii gospodarczej w Polsce. W ubiegłym roku spółka wprowadziła na rynek ponad 112 mln produktów. Do ich przygotowania konieczna była współpraca z ponad 250 dostawcami surowców, opakowań czy usług z 12 krajów. W ramach polityki zakupowej preferowani są dostawcy lokalni (87% wszystkich dostawców), obarczeni mniejszym ryzykiem łamania praw człowieka.